Medicina di genere in oncologia, le opportunità e gli sviluppi

Convegno interregionale Aidm Centro Italia

È in programma il primo ottobre p.v. a Terni il convegno interregionale dal titolo “Medicina di genere in oncologia: opportunità e sviluppi“, organizzato dall’Aidm centro Italia, l’Associazione Italiana Donne Medico.

L’evento, i cui responsabili scientifici sono le dottoresse Cinzia Di Giuli, Moira Urbani, Paola Paoli e Debora Luzi, si svolgerà all’Hotel Michelangelo di Terni (viale della Stazione 63), ed è accreditato ECM (8 Crediti).

L’obiettivo del convegno è mettere a confronto tutti i professionisti interessati alla promozione dell’informazione e della formazione sulla medicina di genere. La medicina di genere studia le differenze biologiche e socio culturali tra uomo e donna e la loro influenza sullo stato di salute o di malattia. Valutare questi aspetti in ambito oncologico è argomento di grande attenzione per tutti i ricercatori, clinici e di laboratorio, interessati a capire l’influenza di fattori correlati al sesso e al genere in varie patologie oncologiche, con particolare interesse per gli aspetti immunitari, metabolici, ormonali, fisiopatologici, psicologici e quelli relativi agli stili di vita. Particolare attenzione va posta anche alle possibili differenze di attività e tossicità di farmaci somministrati e ai dosaggi degli stessi a partire dagli studi in vitro. Notoriamente è di fondamentale importanza in oncologia l’approccio multidisciplinare e multiprofessionale, non limitato alle branche mediche, ma esteso anche alle aree biomediche, farmacologiche, gestionali-amministrative e alla psicosociologia.

È possibile iscriversi mediante GURU Azienda Ospedaliera Terni, oppure inviando mail a: m.camuzzi@aospterni.it