San Sisto, Via Settevalli: interventi mirati contro il degrado

“Nelle scorse giornate – riferisce il consigliere delegato alla sicurezza Antonio Donato – sono pervenute al Comune di Perugia due segnalazioni relative a situazioni di forte degrado e abbandono di rifiuti in diverse aree della città. Le zone interessate sono state l’area di via Settevalli, in direzione Fontivegge, e il quartiere di San Sisto, dove la situazione ha richiesto un intervento particolarmente mirato a causa della presenza di diverse tipologie di rifiuti, anche speciali.

L’Amministrazione Comunale, guidata dalla Sindaca Vittoria Ferdinandi, si è attivata con tempestività grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale e gli enti preposti, in primis Gesenu, per ristabilire le condizioni di decoro e legalità. Entrambi gli interventi si sono conclusi con il pieno ripristino delle aree interessate, a dimostrazione dell’efficacia di una macchina amministrativa che non resta indifferente, ma che risponde prontamente ai segnali di degrado.

“La sicurezza urbana non è fatta solo di controllo, ma anche di attenzione costante al territorio. La nostra è una presenza concreta, che interviene subito per tutelare i cittadini e il bene comune”, ha dichiarato il consigliere comunale Antonio Donato, con delega alla sicurezza urbana.

L’azione dell’Amministrazione Comunale prosegue con determinazione: contrastare il degrado significa rafforzare il senso di comunità e garantire una città più sicura, vivibile e rispettosa dell’ambiente”.