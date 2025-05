Distretto Alto Chiascio, precisazioni su Consultorio Alto Chiascio

In riferimento a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, in merito alla lettera aperta scritta alla Usl Umbria 1 dalla Commissione pari opportunità del Comune di Gubbio relativamente alla situazione del Consultorio Alto Chiascio, la direzione del Distretto Alto Chiascio ritiene opportuno precisare che la ginecologa attualmente presente, anche grazie al supporto di un altro professionista, ha recuperato tutte le visite ginecologiche non eseguite, azzerando le liste d’attesa previste fino allo scorso aprile. Ora il Consultorio sta erogando nei tempi previsti le visite ginecologiche prenotate nei primi mesi del 2025.

In questo periodo, inoltre, è sempre stata garantita l’apertura dello spazio giovani – a cui si rivolgono i giovani e gli adolescenti – con accesso diretto allo sportello il mercoledì pomeriggio a Gubbio e il giovedì pomeriggio a Gualdo Tadino. C’è sempre particolare attenzione anche ad assicurare la copertura totale delle prestazioni previste, relativamente all’applicazione della legge 194 del 1978, nota come legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, e alla contraccezione.

La direzione aziendale dell’Usl Umbria 1 e quella distrettuale sono ben consapevoli delle difficoltà che ci sono nel dare tutte le risposte nei tempi adeguati, come accadeva quando era presente un ginecologo a tempo pieno, ma la situazione del Consultorio Alto Chiascio è sempre monitorata affinché possano essere prese tutte le misure necessarie per affrontare eventuali criticità. Inoltre, sono in corso anche le procedure per il reclutamento di un nuovo ginecologo.