San Giustino: una creazione artistica locale sul palco dell’Inauguration Day di Biden. L’anello indossato da Amanda Gorman realizzato da Pietro Cona e Myriam Lara. Sindaco Fratini: “Una notizia che infonde ottimismo e speranza”

Artigianato e arte orafa, uniti a creatività e talento, portano in alto il nome dell’Umbria. Arriva da San Giustino una bella notizia di carattere internazionale: sul palco dell’Inauguration Day di Biden, lo scorso 20 gennaio, c’era anche una creazione artistica realizzata a mano nel territorio da un artigiano e dalla sua compagna. Un gioiello così espressivo e bello, che ha attirato l’attenzione dei mass media e ha già fatto il giro del mondo.

Si tratta di un anello, che riproduce una minuscola gabbia con un piccolo uccellino al suo interno e indossato durante la cerimonia dalla poetessa afroamericana, Amanda Gorman.

“In questa giornata così memorabile, tale da passare sicuramente alla storia, non è passata inosservata una meraviglia nata a San Giustino dalle mani sapienti di un nostro artigiano e della sua compagna”.

Sono le parole espresse dal sindaco Paolo Fratini alla coppia di orafi ricevuta, insieme alla giunta, nel Palazzo comunale.

Tutto nasce da una bella storia d’amore tra un artigiano orafo di San Giustino, Pietro Cona, e la sua compagna Myriam Lara di origini messicane, attivista in patria per la conquista dei diritti civili, dell’integrazione e dell’emancipazione femminile. Questi ideali hanno animato la creatività che Miriam ha trasferito nelle sue creazioni orafe, povere nei materiali ma ricche di significato e di valori. L’anello, indossato magicamente dalla poetessa Amanda Gorman, lancia un messaggio preciso e non lascia nulla al caso; l’artista, seppur giovane, è già icona ed attivista dei temi riferiti all’oppressione, al femminismo, al razzismo, all’emarginazione e alla diaspora africana.