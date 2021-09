San Giustino: inizio del nuovo anno scolastico: gli auguri dell’Amministrazione comunale

Lunedì 13 settembre, al suono della campanella, si farà ritorno a scuola anche nel territorio di San Giustino. In vista di questo giorno così importante arrivano puntuali gli auguri di buon anno scolastico agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e al personale della scuola da parte dell’Amministrazione comunale

Il messaggio ricorda come gli ultimi due anni scolastici hanno rappresentato un tempo lungo e drammatico, la pandemia da COVID-19 ha stravolto le giornate passate in classe, delle quali tutti hanno sentito la mancanza e, al contempo, necessità di rivivere.

Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutto il personale scolastico per quanto svolto nel seguire e sostenere gli alunni che, dal canto loro, con coraggio hanno profuso impegno per vivere al meglio quella situazione così nuova e non priva di difficoltà. Un pensiero di gratitudine è stato rivolto anche alle famiglie che hanno seguito e supportato i propri figli, incoraggiandoli, e lasciando entrare la scuola tra le pareti domestiche.

L’amministrazione ha anche sottolineato come siano state messe in atto tutte le strategie possibili per fornire spazi adeguati e servizi ripensati secondo i protocolli anti COVID, ringraziando a tal proposito i dipendenti comunali e quanti hanno collaborato a tal fine.

L’auspicio è che il nuovo anno possa iniziare e proseguire in modo sereno e proficuo affinché la comunità educante, torni a svolgere attivamente il proprio ruolo. La DaD, nel periodo più difficile, è stata strumento utile, ma la Scuola è socialità e relazione attraverso le quali avviene il processo di apprendimento e crescita.

L’avvio del nuovo anno è stato anche l’occasione per il Comune per salutare e ringraziare per il lavoro svolto nella comunità la Prof.ssa Raffaella Reali, DS dell’IC “Leonardo Da Vinci”, trasferitasi in altra scuola. Un caloroso benvenuto, auspicando una serena attività, è stato poi rivolto al nuovo DS, Prof. Filippo Pettinari, con il quale l’Amministrazione è certa di poter instaurare rapporti di proficua collaborazione. Infine un ringraziamento è stato rivolto al DS Prof. Elio Boriosi che dirigerà la Scuola dell’Infanzia per le cui sezioni l’Amministrazione ha predisposto e arredato i locali presso la Scuola Media di Selci Lama.