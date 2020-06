San Giustino: continua la solidarietà con il progetto “Spesa SOSpesa”. Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria

A San Giustino continua la solidarietà con il progetto “Spesa SOSpesa”, servizio attivato dalla Croce Bianca Tifernate e Protezione Civile di San Giustino durante tutta l’emergenza Covid-19 per sostenere, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari con beni di prima necessità, le famiglie che si sono trovate in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria. Dopo le donazioni dei giorni scorsi avvenute tramite cittadini, associazioni ed imprese del territorio, venerdì mattina è stato il turno del Lions Club Host Città di Castello, rappresentato dal presidente Roberto Masi e dal vice presidente Marcello Fortuna che hanno donato generi di prima necessità per sostenere il progetto. Presenti alla consegna il anche presidente di Croce Bianca Claudio Fortuna e l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Giustino, Andrea Guerrieri. Il progetto portato avanti attraverso la stretta collazione con l’Amministrazione comunale e l’ufficio Servizi Sociali e alla Persona, ha trovato appoggio anche nell’associazione Lupi e Bufali per la preparazione e consegna di generi di prima necessità a famiglie bisognose del territorio. E’ tutt’ora possibile partecipare al progetto recandosi presso i supermercati che hanno aderito all’iniziativa e lasciare, nel carrello “SOSpeso”, alimenti a lunga conservazione che saranno ritirati nel fine settimana dai volontari di Croce Bianca e Protezione Civile.