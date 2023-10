San giustino, al via la XVII edizione di “Sapori e Mestieri – Brisce di Corposano”

Cultura, tradizioni e gastronomia d’autunno protagoniste del fine settimana. Numerose le iniziative per grandi e piccini

San Giustino si prepara ad accogliere con entusiasmo la XVII edizione di “Sapori e Mestieri – Brisce di Corposano”, manifestazione organizzata dal Comune di San Giustino in collaborazione con l’Associazione Vivere in Corposano e la Cooperativa Sangiustinese. L’evento tornerà ad animare Piazza del Municipio e Castello Bufalini nel week end del 21 e 22 ottobre.

Sapori d’Autunno e Artigianato Locale: una festa per tutti i sensi

Questa kermesse annuale è una celebrazione delle delizie autunnali, dell’artigianato locale e delle radicate tradizioni dell’Alto Tevere. La manifestazione continua a crescere e a sorprendere, offrendo un’ampia gamma di esperienze uniche per i visitatori. La Piazza del Municipio ospiterà aziende agricole, produttori locali e cantine che offriranno assaggi, degustazioni e la vendita dei migliori prodotti locali. Tra gli stand, piccoli espositori e artigiani mostreranno il loro talento e le loro creazioni. Inoltre, in collaborazione con l’associazione Bresadola delegazione di Pieve Santo Stefano, sarà allestito uno spazio dedicato alla mostra Micologica, dove saranno esposte diverse varietà di funghi raccolti nei boschi circostanti San Giustino. Gli appassionati di funghi avranno l’opportunità unica di partecipare al convegno “Riconoscimento e conservazione delle principali specie altotiberine commestibili di funghi” che si terrà sabato alle ore 16.00 a Castello Bufalini.

Le “Brisce” di Corposano

Tra i prodotti protagonisti di questa festa ci sono le “brisce” di Corposano, le castagne provenienti dai secolari castagneti di questa splendida località, situata a pochi passi da San Giustino. I visitatori potranno gustare le deliziose castagne insieme ad altri prodotti disponibili negli stand gestiti dall’Associazione Vivere in Corposano.

Il programma della due giorni

La manifestazione offre un programma ricco di eventi collaterali, che includono esibizioni, show cooking, musica, esposizioni e intrattenimento per tutte le età. Le bande paesane e le Filarmoniche di Lama e F. Giambanelli di Selci animeranno le giornate con le loro performance. La danza sarà protagonista grazie alle esibizioni della Scuola di danza Duse Art e la Scuola Danza Lama. In più, sarà possibile ammirare mezzi a motore storici come i Landini, grazie al CLEAT, e la Vespa, in collaborazione con il Vespa Club di Città di Castello e dei Vespisti & Co. Zero6Zero16 di San Giustino.

Per i più piccoli, sono previsti il “Piazzarello”, un mercato del baratto organizzato dal doposcuola Comunale Gimogiù, e l’arte di strada dei trampolieri “Con la testa tra le nuvole”. Nel cartellone anche i giochi organizzati dall’oratorio Shekina, gonfiabili e un circuito di kart a pedali e mountain bike realizzato da SGS Eventi e Altotevere Bike. Inoltre, giochi popolari di carte organizzati dal CVA di San Giustino con il torneo di Briscola e Burraco.

La musica farà vibrare l’atmosfera con le esibizioni dei Ladrones il pomeriggio di sabato, mentre domenica sarà la band The Dreamers a intrattenere il pubblico dalle ore 15. Il programma includerà pure uno Show Cooking speciale intitolato “Delizie d’Autunno – Millefoglie di polenta e castagne con spuma di caprino e funghi stagionali,” a cura degli allievi dell’Istituto Patrizi-Baldelli-Cavallotti, seguito da una degustazione di prodotti tipici locali finanziati attraverso il progetto “Eccellenze Agricole KM0 – Agri-San Giustino – PSR per l’Umbria 2014/2022 – Misura 16 Cooperazione – sottomisura 16.4.2.

Domenica pomeriggio altra giornata speciale al Castello Bufalini grazie alla collaborazione dell’Accademia Enogastronomica Valtiberina con la possibilità di degustare Vermut, Gin e Prosciutto prodotti da aziende locali e il Sigaro Toscano.

Durante la fiera sarà presente uno spazio dedicato alla salute, con una campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari che si svolgerà nella Sala del Consiglio comunale domenica mattina, grazie alla collaborazione con la CRI e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Arte, Tradizioni e Cultura

Gli appassionati di arte, tradizioni e cultura potranno visitare Castello Bufalini e il museo “I Ricordi del Passato” per un’esperienza ricca di storia e conoscenza.

Sport e Mountain Bike

Gli amanti dello sport e della mountain bike potranno partecipare a una ciclo-passeggiata tra le colline di Corposano domenica mattina dalle ore 9.00, con un percorso che attraversa i suggestivi castagneti della famosa “brisca.”

Stand Gastronomici e Prodotti Tipici

Tra le prelibatezze da assaporare ci sono il mazzafegato, la ciaccia fritta, la polenta e la trippa, oltre alle celebri castagne locali, le “brisce,” che possono essere gustate fresche, cotte sui carboni ardenti (caldarroste) o essiccate e trasformate in farina, utilizzata per la realizzazione di dolci, tra cui il famoso “castagnaccio.”