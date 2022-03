S G. Bosco Terni, la scuola calcio di Zampagna accoglie un bimbo profugo

“Per aiutarlo ad inserirsi in città” spiega l’ex bomber della serie A

“Quando è arrivato qui da me Matteo aveva gli occhi spauriti. Per l’età che ha forse non si rende conto a pieno di cosa stia accadendo, ma scappare da casa di corsa non è facile per nessuno, soprattutto per un bambino. So che in Ucraina faceva nuoto, martedì inizierà a calciare il primo pallone e speriamo gli piaccia”.

Si commuove mentre parla Riccardo Zampagna, ex bomber dell’Atalanta, oggi direttore tecnico dell’omonima scuola calcio dell’A.S.D. San Giovanni Bosco Terni. La società ha accolto un bimbo ucraino di quattro anni in fuga dalla guerra, un modo per aiutarlo ad inserirsi in una realtà completamente nuova per lui.

Matteo – nome italianizzato – è arrivato a Terni da Leopoli da pochi giorni con la mamma per raggiungere la nonna, da anni in città, mentre il padre è rimasto a casa a combattere. “Hanno fatto un lungo viaggio passando per l’Ungheria” racconta l’ex bomber, che sulla pagina Facebook della società è stato immortalato in una foto con il piccolo, entrambi sorridenti e con il pollice alzato.