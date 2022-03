Riverock, al Lirick arriva Manuel Agnelli  

Il 23 luglio alla Lyrick Summer Arena c’è la tappa umbra del “Tour 2022” di Manuel Agnelli. Sul palco tra vecchi e nuovi successi

Dopo gli Psicologi, gli organizzatori del Riverock Festival, in scena ad Assisi dal 24 giugno al 30 luglio, annunciano un altro appuntamento in cartellone per quest’estate: il 23 luglio sul palco della Lyrick Summer Arena arriva la tappa umbra del Tour 2022 di Manuel Agnelli.

Il giro di live vedrà l’artista esibirsi dal vivo in molte città italiane e in scaletta, oltre ai nuovi brani, non mancheranno le canzoni più famose degli Afterhours.

Rolling Stone è media partner del Tour 2022 di Manuel Agnelli.

Prevendite aperte su circuiti TicketItalia e TicketOne