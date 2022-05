Riprogrammazione Fondi Regionali: l’apprezzamento di Confindustria Umbria

Lo ha sottolineato il Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli commentando l’approvazione della riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e coesione e del cosiddetto “Accordo Provenzano” che destina ulteriori 16,5 milioni di euro agli investimenti delle imprese.

“Si tratta di un’iniziativa importante in ambiti come ricerca e innovazione, transizione digitale ed efficienza energetica – ha aggiunto Briziarelli – che rappresentano driver fondamentali per la crescita e lo sviluppo in un periodo particolarmente delicato per l’economia regionale e in una prospettiva di medio e lungo termine. Siamo convinti che queste risorse, unite ai fondi investiti da ciascuna impresa, siano in grado di innescare un moltiplicatore capace di offrire un beneficio, in termini di occupazione e ricchezza, all’intera comunità regionale. Oggi abbiamo bisogno di segnali positivi e l’attenzione delle istituzioni regionali verso il mondo produttivo va proprio in questa direzione”.