Riapre il Complesso museale di San Francesco a Montefalco

Da giovedì 29 aprile porte aperte al Complesso museale di San Francesco, a Montefalco, dopo quasi sei mesi di chiusura a causa della pandemia. Si potrà tornare ad ammirare la chiesa di San Francesco, specchio del primo Rinascimento pittorico italiano, con “Storie della vita di san Francesco”, opera del maestro Benozzo Gozzoli, tra i più importanti cicli pittorici conservati sulla vita del santo di Assisi. “Il comparto turistico della nostra città e il suo sviluppo economico – sottolinea in una nota del Comune il vicesindaco con delega alla Cultura Daniela Settimi – sono strettamente legati al grande potere attrattivo del nostro Museo e all’enogastronomia, ambiti che da sempre l’Amministrazione, le aziende e le associazioni hanno saputo coniugare determinando grandi risultati per la città di Montefalco”.

“Abbiamo voluto garantire un’apertura sette giorni su sette e con orario continuato – spiega Gianluca Bellucci, di Maggioli Cultura, nuovo gestore del Complesso museale – per permettere a tutti di tornare ad ammirare i capolavori di importanza storico-artistica custoditi in questo museo. Ringraziamo tutti coloro che in questi mesi hanno continuato a seguirci online, dimostrando la loro vicinanza e il desiderio di venire a visitare il Museo. Abbiamo impiegato questo tempo negativo per trasformarlo in un vero e proprio laboratorio di produzione culturale a vantaggio dei residenti e dei turisti, che attendiamo numerosi. I nuovi progetti saranno rivolti ad ogni tipologia di pubblico, per un’esperienza personalizzata e memorabile”. Con una media negli ultimi anni di 25.000 visitatori, il Complesso museale San Francesco di Montefalco è uno dei musei più visitati dell’Umbria. Gli orari di apertura sono dal lunedì alla domenica, dalle 10.30 alle 18. La prenotazione è obbligatoria solo il sabato e nei festivi, telefonando al numero 0742 379598 oppure sul sito www.museomontefalco.it.