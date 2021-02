Regione: l’Assessore Fioroni presenta la ‘task force’ per la gestione delle crisi d’impresa. Sarà composta da uffici regionali, Gepafin, Sviluppumbria e Arpal con il supporto di Anpal servizi

L’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioron, ha incontrato oggi i sindacati per presentare la nuova Task Force per la gestione delle crisi d’impresa.

“Un progetto – afferma l’assessore Fioroni – che segna un forte cambio con il passato e punta a implementare nuove modalità per identificare quelle situazioni che possono trasformarsi in future crisi d’impresa e per gestire in modo più rapido ed efficace le crisi già conclamate”.

La Task force sarà composta da uffici regionali, Gepafin, Sviluppumbria e Arpal con il supporto di Anpal servizi.

Saranno due le modalità che porteranno all’attivazione del gruppo di lavoro: in caso di crisi conclamata, con l’apertura dei tavoli nazionali e regionali; in presenza di una situazione identificata come rischiosa, che porterà all’apertura del tavolo regionale su richiesta diretta dell’imprenditore o su segnalazione delle organizzazioni sindacali e datoriali o delle istituzioni locali.

Tra le novità più rilevanti messe in campo vi è infatti il cosiddetto allarme preventivo, che mira a prevenire l’emergere della crisi d’impresa al primo manifestarsi di difficoltà economico-finanziaria e prevede che un componente della task force, nel suo ordinario operato, rilevando dei fattori di rischio, informi l’impresa delle possibilità di richiedere di attivare l’intervento della stessa. Questa attività di “early warning” sarà di particolare importanza per impegnare risorse e tempo su quelle crisi che possono considerarsi reversibili e che non abbiano già superato la soglia del non ritorno dal punto di vista bancario.

Fra i diversi indicatori che saranno utilizzati per determinare la necessità di un intervento preventivo, particolarmente rilevanti saranno le informazioni raccolte da Arpal rispetto alle aziende che richiedono armonizzatori sociali e quelli elaborati con il software messo a disposizione della Regione da Gepafin che, attraverso l’accesso alla centrale rischi, permette di analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

“Fondamentale – ha sottolineato Fioroni – sarà quindi il ruolo e il coordinamento tra tutti i componenti della task force, non ultima Sviluppumbria Spa, che svolgerà uno specifico ruolo di scouting di potenziali investitori, mettendo anche a disposizione il suo accesso alle banche dati che ha in abbonamento. La task force verrà inoltre dotata di “una cassetta degli attrezzi” composta da un mix di interventi differenti, per cui la Regione metterà a disposizione importanti risorse e fondi per gestire in maniera efficace le crisi più complesse”.

Dopo l’incontro con i sindacati, il prossimo step prevede che il progetto sia oggetto di partecipazione con le varie associazioni di categoria.