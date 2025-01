Ragni (Pd):”Al lavoro per riportare l’asilo “Albero di tutti a Castel del Piano”

Il consigliere Niccolò Ragni (Pd) interviene con un comunicato sulla questione del trasferimento de L’Albero di tutti a margine della discussione in terza commissione di un ordine del giorno su questo tema.

“In merito alla vicenda sollevata dall’opposizione – scrive Ragni nella nota – circa la sospensione temporanea del servizio per la prima infanzia comunale “Albero di tutti” di Castel del Piano, disposta dalla dirigente dell’Unità Operativa Servizi educativi e scolastici del Comune di Perugia, dalla III commissione consiliare emerge come l’amministrazione comunale abbia prontamente posto in essere tutte le attività di propria competenza per la messa in sicurezza del sito, in modo da addivenire alla risoluzione delle problematiche legate agli episodi che hanno destato preoccupazione per l’incolumità dei bambini e delle loro famiglie, oltre che delle educatrici”.

“L’amministrazione – prosegue Ragni – ha ritenuto necessario e non più differibile, per motivi di sicurezza, disporre con determina dirigenziale del dicembre 2024 la sospensione temporanea delle attività e il loro contestuale trasferimento presso l’asilo nido Cinque granelli di San Sisto. Data la complessità e la delicatezza della vicenda – continua Ragni – è criticabile l’atteggiamento di certa parte dell’opposizione, volto a strumentalizzare una situazione sicuramente delicata che merita soluzioni opportune, circostanziate ed efficaci, nel rispetto e nella tutela di tutti i soggetti coinvolti. È centrale nelle linee di indirizzo politico delle forze di maggioranza il mantenimento ed il rafforzamento dei servizi alla persona in tutto il territorio comunale ed in particolare nella frazione di Castel del Piano, proprio per questo sarà cura del Comune Perugia continuare a lavorare per risolvere la situazione e ripristinare il servizio Albero di tutti riportandolo a Castel del Piano”.