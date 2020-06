Radio Subasio: Alberto Urso ospite di Subasio Music Club. Appuntamento per mercoledì 8 luglio

È bello, giovane, talentuoso, riesce a dare un taglio moderno e personale ai classici della musica italiana … L’ospite perfetto per Subasio Music Club!

Alberto Urso mercoledì 8 luglio alle 21:00 regalerà agli ascoltatori di Radio Subasio un’ora di musica dal vivo e di racconto di sè.

Intervistato da Stefano Pozzovivo, spazierà dal passato al presente, dalla scuola di Amici al recentissimo singolo “Quando Quando Quando”, la versione dance pop/rap del classico di Tony Renis reso più leggero ed ironico dalla sinergia con J-Ax.

“Spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi agli amori lontani” aveva scritto il tenore polistrumentista siciliano su Instagram, annunciando la pubblicazione del nuovo brano. Sarà questa l’atmosfera che si creerà negli studi di Assisi, dove 50 ascoltatori, collegati tramite la piattaforma Zoom, potranno anche interagire con l’artista e saranno collegati in video. Facebook Live sulla pagina ufficiale di Radio Subasio assicurerà la visione del programma che verrà trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it

Per far parte della rosa dei 50 partecipanti collegati tramite Zoom compilare – entro il 2 luglio – il form pubblicato sul sito di Radio Subasio (inserendo anche la domanda che si ha piacere di rivolgere ad Alberto Urso – ndr). Una mail fornirà il link per il collegamento e le altre indicazioni.