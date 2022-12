Provincia di Terni: accordo con sindacati e rsu per le verifiche sul bonus bollette

Volto a verificare se esista la possibilità di convertire una quota parte del premio di risultato in forme di welfare integrativo

L’amministrazione provinciale di Terni, nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare 53/E/2022 dell’agenzia delle entrate, a seguito di richiesta inoltrata dalla rsu, ha sottoscritto oggi in sede di delegazione trattante di parte pubblica, presenti Cgil, Cisl e rsu stessa, un accordo volto a verificare con certezza se per l’anno 2022 esista la possibilità di convertire, su base volontaria, una quota parte del premio di risultato e di performance in forme di welfare integrativo rivolto al sostegno al reddito per il pagamento delle bollette, delle utenze dell’energia elettrica e del gas. In caso di verifica positiva, l’entità del beneficio, nei limiti di legge (art.12 d.lgs 115 del 9 agosto 2022, convertito con modificazioni con lg. 142 del 21/09/2022), e le modalità operative dell’erogazione verranno stabilite con successivo accordo.