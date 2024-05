Proposte estive 2024 per i giovani: nuova iniziativa del Cesvol per promuovere gli ETS interessati

Obiettivo: creare una guida online per le famiglie

Il Cesvol Umbria lancia una nuova iniziativa per facilitare le famiglie e non solo, nella ricerca di attività estive per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, organizzate dalle associazioni umbre.

La proposta è rivolta anche ad altri enti, compresi Comuni e Associazioni sportive dilettantistiche solo per citarne alcuni. L’ obiettivo è la creazione di una guida online completa e dettagliata da diffondere e rendere disponibile per la cittadinanza.

Le associazioni e gli altri Enti del Terzo Settore che intendono promuovere le loro iniziative previste per tutta l’estate possono segnalarle attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile online (https://forms.gle/R7ozMeBLZvgNkHyC7).

La scadenza per le segnalazioni è fissata al 15 giugno.