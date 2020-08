Pronta l’edizione numero 18 di Musica per i Borghi: arriva Irene Grandi. Il festival ridotto nel programma ma non nella qualità, in scena dal 21 al 23 agosto

È grande l’attesa per la 18esima edizione di Musica per i borghi che sabato 22 agosto vedrà sul palco un nome importante della musica italiana, Irene Grandi.

“La data è quasi sold out – commenta Valter Pescatori, direttore del festival di musica etnica e popolare – e sono pochi i biglietti ancora disponibili per assistere al concerto che avrà inizio alle 21.30 allo stadio comunale di Marsciano”.

La cantante fiorentina farà ascoltare al pubblico, accompagnata da The power trio live, i grandi successi dei suoi 25 anni di carriera ma anche nuovi brani come ‘Finalmente io’, scritto per lei da Vasco Rossi, e che ha portato al festival di Sanremo, e le canzoni del suo ultimo doppio album ‘Grandissimo’. Grinta ed energia sono da sempre la cifra della cantautrice che ha saputo appassionare fan di tutte le età grazie alla sperimentazione di generi diversi e a una straordinaria capacità di raccontare le emozioni. Il costo del biglietto è di 15 euro.

“È la prima volta che uno spettacolo di Musica per i Borghi è a pagamento – spiega Pescatori –. Una scelta resa necessaria dalle esigenze di sicurezza volte a garantire un controllo sul numero delle persone, non più di mille, che possono accedere allo spettacolo”.

Ad aprire il concerto di Irene Grandi, alle 20.45, saranno Frast ft Torty.

“Invitiamo i partecipanti al live – ha aggiunto Andrea Pompadura, presidente dell’Associazione Musica per i borghi – a raggiungere lo stadio con un po’ di anticipo rispetto all’orario di inizio in modo da poter prendere posto in maniera ordinata ed evitare code e assembramenti all’ingresso”.

Musica per i borghi regalerà una prima serata al pubblico di Marsciano venerdì 21 agosto e si concluderà domenica 23 per questa edizione ridotta nel programma ma non nella qualità della proposta. Questi spettacoli del festival restano gratuiti e si svolgeranno sempre nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore. Venerdì 21 agosto in diverse location del centro storico si esibiranno la marching band ‘Gryphus Dixie Band’ che propone un repertorio della tradizione jazz del sud degli Stati Uniti, il duo Ettore Diliberto e Francesca De Bonis con lo spettacolo ‘Amori d’autore’ in cui è protagonista la poesia cantata dai grandi cantautori italiani e Giorgia Bazzanti, la cantautrice marscianese che, accompagnata da Riccardo Gambacorta, propone le canzoni del suo nuovo album ‘Non eri prevista’.

Domenica 23, di nuovo allo stadio comunale, arrivano gli Achtung Babies, oltre 25 anni di storia e 2000 concerti per una delle più acclamate tribute band degli U2, ma anche il duo formato da Pietro Quirino e Giovanni dell’Aversana che coinvolgerà il pubblico nelle atmosfere tipiche della musica napoletana. Nella stessa serata per le vie del centro storico si alterneranno le performance di alcuni musicisti umbri che in passato hanno fatto degli stage con Musica per i Borghi.