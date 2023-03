Non solo Venditti e De Gregori all’edizione 2023 di Musica per i Borghi

Il festival di musica etno-popolare, dal 20 al 30 luglio, è giunto alla 21ma edizione. Il sindaco Francesca Mele: “rappresenta una occasione unica di promozione turistica del territorio”

È il presidente del Consiglio comunale di Marsciano, Vincenzo Antognoni, ad annunciare che con l’edizione del 2023 il festival di Musica per i Borghi ritornerà anche nelle frazioni del territorio comunale, dopo due anni di limitazioni a causa del Covid.

“Si tratta di un risultato molto importante – spiega Antognoni – frutto della collaborazione tra l’associazione Musica per i Borghi, organizzatrice della manifestazione, e il Comune. L’ente conferma così il proprio convinto sostegno ad una iniziativa che ha proprio nella realizzazione di concerti in modo diffuso sul territorio uno dei suoi elementi distintivi e di successo. Ci faremo carico, nelle prossime settimane, di invitare e aiutare le associazioni dei borghi teatro degli spettacoli del Festival, a costruire, in occasione del concerto, un momento di festa per tutta la comunità locale e attrattivo per i turisti”.

La programmazione del Festival è al momento in fase di definizione. Le date sono dal 20 al 30 luglio e oltre Marsciano interesserà anche il territorio di Deruta. È invece confermata la presenza a Marsciano di Antonello Venditti e Francesco De Gregori per quello che sarà lo spettacolo clou della 21ma edizione del Festival. I due cantanti sono reduci dal grande successo di pubblico ottenuto nella tournée estiva all’aperto del 2022 cui è seguita quella nei teatri. La tappa umbra, a Marsciano, è in programma sabato 29 luglio presso l’Arena Checcarini.