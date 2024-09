“Progetto Sicurezza” a Panicale: riparte e si rafforza

“Progetto Sicurezza” a Panicale: potenziato il sistema di videosorveglianza e per la Polizia locale nuovo automezzo dotato di defibrillatore

Riparte e si rafforza il “Progetto sicurezza” sul territorio di Panicale. Tra novità e conferme il piano, secondo quanto rende noto l’Amministrazione comunale, sarà operativo da settembre. Da segnalare, tra le novità, il nuovo automezzo in dotazione alla Polizia locale, attrezzato con defibrillatore per il primo soccorso, usato per il pattugliamento del territorio anche nelle ore serali, in collaborazione con le Associazioni di protezione e cura del territorio.

Potenziato e aggiornato poi il sistema di videosorveglianza. Alle telecamere già presenti (a Tavernelle in piazza Mazzini, via Commercio, Via Lenin, via Garibaldi, Giardini Belardi, Piazzale Amendola, Via Togliatti, rotonda via Engels, rotonda via Leonardo Da Vinci, Santuario Mongiovino, Zona industriale La Potassa; a Colle San Paolo; a Missiano; a Panicale presso l’accesso al centro storico, via Madonna delle Grazie, viale Regina Margherita, via Caprini, piazza della Vittoria, piazza Umberto I, parcheggio area camper; a Casalini; nell’area sosta Poggio di Braccio), se ne aggiungeranno altre in punti finora non presidiati.

Alcune telecamere verranno sostituite con altre capaci di leggere e memorizzare le targhe delle auto per prevenire illeciti amministrativi (auto prive di revisione e/o assicurazione), o penali (auto rubate o usate per commettere reati).

In tempo reale e 24 ore su 24, verranno monitorati l’accesso e le presenze nel territorio. Proseguirà anche la collaborazione attiva e costante con le forze di polizia, in primis le stazioni Carabinieri di Panicale e Tavernelle e quelle dei comuni limitrofi.

Sul versante della sicurezza stradale previsti controlli nei luoghi più pericolosi del territorio, già individuati da anni, e anche chiesti dai cittadini e segnalati dalle apposite colonnine blu, tramite la presenza di pattuglia e contestazione immediata in caso di rilevato pericolo da velocità eccessiva e da uso del telefonino alla guida. Il controllo sarà come sempre segnalato con apposite tabelle e non avverrà nelle fasce orarie di più comune entrata e uscita dal lavoro. Nei primi giorni, secondo quanto riferisce il Comune, le pattuglie saranno presenti sul territorio a scopo solo preventivo ed informativo.