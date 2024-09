Maurizio Lupi apre la campagna elettorale di Noi Moderati Civici per l’Umbria

Il leader di Noi Moderati sarà in Umbria giovedì 5 settembre. Alle 10.30 conferenza stampa a Palazzo Cesaroni a Perugia, poi visita a Deruta e Marsciano

(AVInews) – Perugia, 3 set. – Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, sarà in Umbria giovedì 5 settembre per aprire ufficialmente la campagna elettorale della lista ‘Noi Moderati – Civici per l’Umbria’, frutto dell’accordo tra il partito e numerosi esponenti e realtà civiche di centrodestra della regione che si riconoscono nei comuni valori incarnati dal Partito popolare europeo. Alle 10.30 parteciperà a una conferenza stampa alla Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni, a Perugia, a cui prenderanno parte, oltre a Luca Briziarelli, responsabile regionale dell’organizzazione, e ai coordinatori provinciali di Noi Moderati di Perugia e Terni Renzo Baldoni e Francesco Meloni Cecconi, anche Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e presidente onorario dell’associazione ‘Moderati e Civici per l’Umbria’.

Dopo la tappa di Perugia, Maurizio Lupi nella giornata di giovedì 5 settembre sarà a Deruta, alle 18.30 e farà visita al Museo regionale della Ceramica, e, infine alle 20.45 è atteso a Marsciano, al ristorante Le Cerquelle per l’apertura della campagna elettorale.

Il presidente Lupi sarà accompagnato nella giornata umbra dagli onorevoli Pino Bicchielli e Alessandro Colucci, responsabili rispettivamente degli Enti locali e dell’organizzazione del partito di Noi Moderati.