Presentato in Senato un disegno di legge sull’artigianato artistico

Sono le parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli che sottolinea gli aspetti più rilevanti dell’iniziativa legislativa volta a

“sostenere realtà uniche, come uniche sono, quelle della ceramica presenti, da nord a sud, in tutta Italia e anche in Umbria. L’artigianato artistico e tradizionale reca con sé storia, cultura, ma anche innovazione ed ha la capacità di intercettare contatti con le correnti turistiche e avere interazioni con la struttura industriale del Paese. In questo contesto, oggi più che mai, s’impone la necessità di riservare massima attenzione a questa particolare branca della manifattura italiana, incarnata da circa 60.000 realtà d’impresa che si trovano a combattere la grave crisi innescata dalla pandemia che si è sommata a “vecchi” problemi che il settore eredita e sconta. Il Disegno di Legge, va proprio in questa direzione. L’economia globale, infatti, ha apportato nei confronti del tessuto produttivo italiano indubbi benefici, ma è stata foriera, al contempo, di insidie per la caratterizzazione e l’unicità dei prodotti, che rischiano di condannare alla marginalità le migliori arti del nostro Paese. Ora l’auspicio – conclude l’esponente del Carroccio – è che la proposta di legge, che sarà presentata ufficialmente a Deruta non appena le condizioni legate all’emergenza Covid lo permetteranno, possa essere approvata attraverso un rapido iter parlamentare”.