Segretario Lega Umbria: ” Riflettere su Terni”

“Vogliamo sugellare la vittoria” dice Caparvi

“A Terni la nostra coalizione è avanti e abbiamo l’intenzione di sugellare la vittoria il prossimo 28 maggio.

Tuttavia l’analisi del voto deve indurre ad una seria riflessione”: è uno dei passaggi dell’analisi post voto amministrativo in Umbria del segretario regionale della Lega, l’on.

Virginio Caparvi. Il quale sottolinea che “il centrodestra conferma di essere prima forza politica in Umbria”.

Riguardo alla situazione di Terni, Caparivi ha ribadito “che i percorsi politici debbono essere sempre soppesati contemperando molteplici fattori senza fermarsi superficialmente solo a quello del peso meramente elettorale”.

Il segretario umbro della Lega in una nota ha evidenziato la “riconferma dei sindaci della Lega capaci come Fabrizio Gareggia a Cannara”.

“Luca Carizia ad Umbertide va al ballottaggio forte – ha aggiunto – di una grande risultato del centrodestra e della Lega che si attesta all’11%. Inoltre, con Ferdinando Gemma, strappiamo la città di Trevi alla sinistra dopo 75 anni ininterrotti di amministrazione”.

“Grazie a tutti i candidati della Lega che si sono messi a disposizione delle rispettive comunità, auguro buon lavoro ai sindaci eletti e ai consiglieri comunali che dovranno onorare il loro mandato. Il 28 maggio è una data importante e siamo già al lavoro per riconfermare ottime amministrazioni tanto ad Umbertide quanto a Terni” ha concluso Caparvi.