Presentato il programma del Todi Festival

Dal 27 Agosto al 4 Settembre 2022

È stato presentato oggi pomeriggio, presso la Sala Vetrata dei Portici Comunali a Todi, il programma completo della XXXVI edizione di Todi Festival che si terrà dal 27 Agosto al 4 Settembre prossimi.

Uno dei principali appuntamenti culturali in Umbria e in Italia a presentare il quale, insieme al Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, c’erano l’Assessore alla Cultura del Comune di Todi, Alessia Marta, il Direttore Artistico di Todi Festival, Eugenio Guarducci, la referente per le attività di Iubel Festival, Valentina Parasecolo e il Direttore Generale di Todi Festival, Daniela De Paolis.

“La condivisione in città e con la città del programma del Todi Festival che si appresta ad alzare il sipario – ha sottolineato il Sindaco Antonino Ruggiano – non è un semplice atto dovuto o puramente formale. É la rappresentazione plastica di un obiettivo raggiunto in comunione di intenti con il direttore artistico: quello di affiancare a primarie rappresentazioni nazionali le migliori energie culturali della comunità locale. Penso alle fervide collaborazioni con la Fondazione Beverly Pepper, Open Doors, Iubel, il Centro per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, l’ente Etab La Consolazione, il Liceo cittadino e altre espressioni artistiche tuderti. Il cartellone del Festival si conferma così un condensato straordinario di proposte che, nel richiamare attenzione da tutta Italia, fornirà ancora una volta un contributo essenziale per la crescita della città dal punto di vista socio-culturale e turistico. Ci aspettano giornate intense, precedute da un’estate a dir poco straordinaria, della quale siamo certi il Todi Festival rappresenterà il degno coronamento“.

“Per nove giorni Todi farà da palcoscenico al Festival che da 36 anni porta il nome della città e che di questa città è ambasciatore di arte e di cultura a livello nazionale – ha commentato l’Assessore comunale alla cultura Alessia Marta. Il cartellone si presenta quanto mai interessante, in grado di intercettare molteplici interessi e di coinvolgere un pubblico composto da generazioni diverse, una cifra questa che intendiamo confermare distintiva della politica culturale di questa Amministrazione. Ci impegneremo affinchè, oltre alle numerose associazioni cittadine, vi possa essere una partecipazione da parte degli studenti degli istituti superiori, al fine di renderli sempre più protagonisti della vita della comunità tuderte, in un proficuo scambio di sensibilità delle quali il Festival si potrà fare sempre più portatore, adeguandosi nei temi e nei linguaggi così come è riuscito a fare in questi oltre tre decenni di vita”.

Todi Festival continua quindi a rivendicare dinamismo, novità e freschezza e a confermare e rafforzare il suo indirizzo verso opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali, con la contaminazione tra generi quali teatro, musica, circo, letteratura e arte contemporanea. Proponendo, tra gli altri, spettacoli e incontri concepiti appositamente per determinati contenitori culturali cittadini. Sempre nell’intento di costruire un’offerta quanto più ampia e variegata, Todi Festival anche quest’anno non prevede repliche di spettacoli, presentando ogni giorno un programma diverso.

“L’estate 2022 – afferma Eugenio Guarducci, Direttore Artistico Todi Festival 2022 – segna il grande ritorno dello spettacolo dal vivo fortemente penalizzato nel precedente biennio. Todi Festival comunque non ha mai interrotto la sua programmazione, adattandosi alle circostanze e al contempo tenendo sempre alta la sua asticella. E i risultati non sono mancati, a partire dal recente riconoscimento del Ministero della Cultura che ha inserito il Todi Festival nella programmazione triennale 2022/2024 del FUS“.

Un dialogo costante tra tradizione e innovazione, quindi, perfettamente rappresentati nel Manifesto di quest’anno. È infatti Fabrizio Plessi a firmare l’immagine che accompagnerà la promozione e lo svolgimento della XXXVI edizione. “Il manifesto – dichiara Plessi – rappresenta una coppia di monitor di liquido rosso in cui cadono delle pietre. Sono quadri digitali, pittura in movimento. Simbolo degli squilibri, delle asimmetrie del nostro tempo, ma anche metafora delle capacità di tenere insieme forze contrastanti e dirompenti attraverso la forza magnetica, fluida e attrattiva dell’arte e della creatività degli artisti“. Considerato uno dei pionieri della video arte in Italia, Plessi è sicuramente il primo ad aver utilizzato il monitor televisivo come un vero e proprio materiale fin dagli anni Settanta, dentro cui a scorrere è un flusso inarrestabile di acqua e di fuoco digitale.

Il proficuo incontro tra Todi Festival e l’opera del Maestro è frutto della collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper, promotrice della terza edizione del Festival delle Arti, in programma a partire dal prossimo 26 Agosto e che proseguirà anche durante il Todi Festival. In omaggio a Fabrizio Plessi, si terrà la mostra temporanea che sarà allestita nella suggestiva Sala delle Pietre. L’esposizione, curata da Marco Tonelli, verrà inaugurata Sabato 27 Agosto nel corso della prima giornata del Todi Festival. In particolare, saranno visibili dipinti di grandi dimensioni che rappresentano una sorta di mnemosine privata dell’artista, quali frammenti della sua immaginaria e al tempo stesso reale navigazione nelle acque incerte e burrascose della contemporaneità.



TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI TODI FESTIVAL 2022

Main Stage



Una ricca serie di appuntamenti attende il pubblico del Teatro Comunale. Ad aprire il Festival, Sabato 27 Agosto, alle ore 21, il debutto nazionale de Il corpo della donna come campo di battaglia di Matëi Vişniec, regia di Alessio Pizzech, con Marianella Bargilli e Annalisa Canfora. Due donne – una psicologa americana e una donna bosniaca vittima di uno stupro di guerra – e, sullo sfondo, la guerra in Bosnia. Matëi Vişniec, uno dei maggiori drammaturghi europei, ci racconta con intelligenza, poesia e acume gli effetti devastanti della guerra dove l’arma più feroce per distruggere gli individui e la collettività è spesso rappresentata proprio dalle violenze fisiche sulle donne.

Domenica 28 Agosto, ancora un’anteprima nazionale sul palco del Teatro Comunale, alle ore 21, dove andrà in scena In fedeltà del pluripremiato Rob Drummond, con la regia di Roberto Rustioni e la performance di Loris Fabiani. Un game-show dal tocco leggero in cui Fabiani invita due persone single del pubblico, che non si conoscono tra loro, a costruire sul palco un primo appuntamento. Con leggerezza, partendo dalla biografia di Darwin e dalle sue teorie scientifiche, fino ad arrivare ai siti d’incontro web, l’autore, attraverso la continua interazione con gli spettatori, si interroga sull’amore.

Spazio alla danza Martedì 30 Agosto – sempre al Teatro Comunale alle ore 21 – e al debutto nazionale di Pinocchio, con la coreografia di Emilio Calcagno e cinque danzatori in scena: Amalia Borsellino, Giulia Di Guardo, Luigi Geraci Vilotta, Rosada Letizia Zangri, Ilyes Triki. I temi di questo racconto – tra sogno e realtà, bugie, verità e manipolazione – lo rendono ancora estremamente contemporaneo. Figlio improbabile, Pinocchio è l’archetipo del bambino dei sogni: prima desiderato e poi fatto su misura dal genitore per colmare la sua solitudine. Un racconto che descrive perfettamente la violenza dell’educatore, la tensione tra la manipolazione e l’apprendimento che nasce dal confronto con gli adulti, ma anche la prepotenza dei bambini tra di loro. Pinocchio impara così che, di fronte alla violenza del mondo, la menzogna non è sempre punita, né la verità premiata.

Si passa quindi alla musica Mercoledì 31 Agosto, alle ore 21.00 al Chiostro di San Fortunato, con il concerto di piano e voce, in esclusiva regionale, del giovane talento Frida Bollani Magoni. Figlia d’arte, da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, Frida comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Talento raro, è stata protagonista di un’emozionante esibizione al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica per le celebrazioni del 2 Giugno e ha accompagnato in più occasioni Roberto Bolle.

In prima nazionale, Giovedì 1 Settembre il sipario si alzerà su L’altro mondo di Daniele Ronco e Luigi Saravo – in scena alle ore 21.00 al Teatro Comunale di Todi – che combina teatro esperienziale con l’innovativo format del teatro a pedali. La pièce è un viaggio in cui gli spettatori e le loro percezioni dei temi ambientali diventano centrali rispetto alla rappresentazione. Nella prima fase dello spettacolo le persone sono invitate a scrivere le proprie opinioni sui temi proposti, che verranno poi elaborate e restituite più tardi. Si entra quindi nell’Altro mondo, trasposizione teatrale dell’omonimo libro di Fabio Deotto, che ha viaggiato per due anni da un estremo all’altro del pianeta raccogliendo testimonianze dirette sulla crisi climatica. Luoghi che diventano simbolo di un mondo che l’essere umano si ostina a voler mantenere inossidabile, ma che ormai non esiste più. L’energia necessaria ad alimentare il palcoscenico verrà prodotta grazie all’innovativo format Teatro a pedali. Alcune persone pedalano e le luci sul palco si accendono!

Venerdì 2 Settembre ancora un’esclusiva regionale, in programma alle ore 21 nel Chiostro di San Fortunato, dove andrà in scena Il quotidiano innamoramento, rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri, con la guida di Cesare Ronconi. Lo spettacolo dà voce ai versi di Quando non morivo, ultima raccolta di poesie della Gualtieri, li intreccia ad altri del passato e compone il tutto in una partitura ritmica ben orchestrata, restituita sotto forma di “incanto fonico”, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e unita l’intera comunità degli spettatori.

Sabato 3 Settembre è dedicato alla valorizzazione delle affascinanti arti circensi con il debutto, alle ore 21.00, di Gelsomina dreams per la regia e coreografia di Caterina Mochi Sismondi. In scena Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti, Ivan Ieri, Bea Zanin, Nicolò Bottasso, Paolo Stratta e Nina Carola Stratta. La drammaturgia, ispirata all’immaginario di Federico Fellini, poggia sul sogno di Gelsomina, una giovane donna/bambina, eterea e visionaria. Il suo viaggio onirico dà vita a una proiezione sospesa di personaggi, in bilico tra il glamour in stile dolce vita e il mondo della strada, mescolando visioni circensi ed elementi di teatralità.

Si approda al Teatro Nido dell’Aquila Domenica 4 Settembre, alle ore 18.30, con il coinvolgente dialogo tra scienza e avventura dal titolo Mari & Menti, in anteprima nazionale, in compagnia di Giulio Maira, neurochirurgo di fama internazionale e Alberto Luca Recchi, esploratore del mare, protagonista insieme a Piero Angela dell’apprezzatissima conferenza/spettacolo I segreti del mare. Sembra che la vita sia nata nelle profondità dell’oceano e lì sarebbero nati anche la morte, il sesso e l’altruismo. La storia degli animali, e quindi anche la nostra, è una storia di mare. Poi abbiamo sviluppato il pensiero, la coscienza, il linguaggio, le emozioni e l’amore, ma ancora oggi un pesce vive dentro ognuno di noi.

Grande chiusura, Domenica 4 Settembre alle ore 21 al Teatro Comunale di Todi, con Patty Pravo e il suo Minaccia bionda Tour, in esclusiva regionale. Uno spettacolo imperdibile in cui l’artista, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole. Successi, ricordi, aneddoti e contributi video, alcuni dei quali inediti, saranno scanditi dalla voce narrante live di Pino Strabioli. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali, per un’artista amatissima che, dalla mitica notte romana del Piper, continua a sedurre il pubblico, tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni.

Teatro Nido dell’Aquila | Rassegna Todi Off #6

Alla sua sesta edizione, Todi Festival torna con Todi Off, la seguitissima rassegna di teatro e danza contemporanei orientata sin dalla sua nascita alla formazione di pubblico e artisti per un loro avvicinamento al teatro di ricerca. A cura di Teatro di Sacco, diretto da Roberto Biselli con il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, in collaborazione con Teatro e Critica, Todi Off si articolerà in otto giornate con sei spettacoli – di cui due debutti assoluti – e altrettanti incontri di formazione rivolti agli spettatori che, al termine di ogni spettacolo, si potranno fermare per conoscere meglio la compagnia protagonista.

Todi Off torna con lo stesso entusiasmo e alcune novità: il claim Futuro Anteriore, che ha accompagnato la rassegna nei sui primi cinque anni, viene infatti sostituito dall’evocativo Fortezze Bastiani. La sezione dedicata al teatro e alla danza contemporanei ha voluto così aprire un nuovo e accurato percorso di selezione degli artisti per dare adeguata visibilità a promettenti attori/attrici e danzatori/danzatrici rimasti fino ad oggi a margine della scena contemporanea, in attesa dell’opportunità che consenta loro di calcare un palcoscenico di prestigio.

Gli spettacoli della rassegna Todi Off si terranno da Domenica 28 a Martedì 30 Agosto e poi da Giovedì 1 a Sabato 3 Settembre, alle ore 18, presso il Nido dell’Aquila. Queste le proposte in programma: Don Giovanni, da Mozart e Da Ponte a I Tre Barba, con Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo, regia di Lorenzo De Liberato; lo Stabat Pater di Elena Lolli e Manuel Ferreira, con Manuel Ferreira e Gioele Cosentino, regia di Claudio Orlandini; ‘A Merica di Ramona Tripodi, con Anna Carla Broegg e Ramona Tripodi; Let me be di e con Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino; Lei Lear di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, regia di André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco; Pulcinella all’antica di e con Valerio Apice.

Formazione di pubblico e artisti

Sono ben quattro gli appuntamenti orientati alla formazione di pubblico e artisti, tra masterclass, workshop e laboratori, in programma: il workshop WHAT’S YOUR nAIM? in collaborazione con Cornelia Dance Company rivolto a danzatori professionisti; le due masterclass: Enciclopedia delle emozioni Vol. 4, condotta dal regista, drammaturgo e pedagogo Davide Iodice, dal 28 Agosto al 1° Settembre e Il mestiere della regia. Impulso. Progetto. Passione, in compagnia della regista teatrale Serena Sinigaglia, dal 31 Agosto al 3 Settembre. I tre appuntamenti si terranno presso lo storico e centralissimo Palazzo del Vignola. Per informazioni e iscrizioni relative alle due masterclass è ancora possibile scrivere a todioff2021@teatrodisacco.it.

Inoltre, nell’ambito della collaborazione tra Todi Festival e la rivista online Teatro e Critica, dal 27 Agosto al 4 Settembre Todi tornerà a essere la sede del Laboratorio di scrittura critica e giornalismo teatrale condotto da Viviana Raciti e da quest’anno gratuito. La chiamata è rivolta ad amanti del teatro senza limiti di età, a spettatori e spettatrici, studenti e studentesse in arti performative e giovani firme della stampa. Per tutta la durata del Festival, il gruppo ne seguirà gli spettacoli e le attività in un racconto quotidiano, lavorando come una vera e propria redazione giornalistica che ogni giorno pubblicherà un quotidiano cartaceo di informazione e critica dal titolo Infinito Futuro, distribuito nei luoghi del Festival e online sui canali della rivista e del Festival. In un lavoro dinamico e collettivo, i partecipanti potranno approfondire gli stili e i linguaggi del giornalismo culturale e della critica delle arti performative, sperimentando diversi formati di recensione, intervista, editoriali, diari di visione e utilizzando diverse tecniche di scrittura, lavorando insieme alle fasi di editing, impaginazione, titolazione e pubblicazione. Per inviare la propria candidatura – entro Martedì 23 Agosto – o chiedere ulteriori informazioni, scrivere a teatroecriticalab@gmail.com.

Inoltre, in occasione della XXXVI edizione di Todi Festival e del tema individuato per il sesto anno del Todi Off “Fortezze Bastiani”, tutte le realtà teatrali dell’Umbria e dintorni sono invitate a un incontro aperto sulle modalità di presenza e partecipazione dello spettatore contemporaneo e sulle relazioni che i teatri hanno con i propri territori, geografici e umani. L’incontro dal titolo Spettatori, territori e teatri in resistenza si terrà Mercoledì 31 Agosto alle ore18.30 presso il Palazzo del Vignola e sarà moderato da Viviana Raciti di Teatro e Critica, con gli interventi di Stefano Romagnoli e Roberto Biselli insieme ai partecipanti alle masterclass.

Rassegna Around Todi

Spazio anche quest’anno alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e agli appuntamenti letterari.

Domenica 28 Agosto, alle ore 18.00, presso il Chiostro di San Fortunato si terrà il Concerto del Collegium Tiberinum, Giovani bacchette, nell’ambito della XXVI edizione del Corso di Avviamento alla Direzione d’Orchestra tenuto dal maestro Fabrizio Dorsi.

Giovedì 1 Settembre, alle ore 19, all’Arena Palazzo Francisci sarà la volta di Los limites del cuerpo/I limiti del corpo confermando la proficua collaborazione tra Todi Festival e le ospiti del Centro DCA-Disturbi del Comportamento Alimentare e del Centro diurno Il Nido delle Rondini ancora una volta protagoniste di una coinvolgente performance diretta da Costanza Pannacci e Raffaella Fasoli.

Tornano anche gli Incontri con l’Autore, alle ore 18, presso la Sala del Consiglio del Comune di Todi. È firmato Rotary Club Todi, l’appuntamento di Domenica 28 Agosto con Rita Boini, Patrizia Patrizi, Elena Volterrani e Ippolita Degli Oddi per la presentazione del nuovo libro Donne di confine e oltre; le letture saranno a cura di Bruna Manzoni. Spazio quindi, Lunedì 29 Agosto, a Fabrizio Dorsi e alla sua Antologia di racconti musicali. Si prosegue Martedi 30 Agosto con la presentazione dell’ultimo libro di Andrea Zaghi, La memoria e il futuro, con gli interventi di Nicoletta Picchio, Giornalista del Sole 24 Ore, e dell’imprenditrice Luisa Todini, insieme a Olga Urbani (Urbani Tartufi) e Chiara Lungarotti (Cantine Lungarotti) che porteranno la loro testimonianza diretta sui Musei d’Impresa. Spazio quindi, Mercoledì 31 Agosto, all’Album Maroc – Festival National des Arts Populaires FNAP che raccoglie i migliori scatti della fotografa Paola Ghirotti, alcuni dei quali proposti nell’ambito della mostra un Marocco visitabile presso la galleria magazzino “unGiappone” a Todi in vicolo di Paragnano 7. A chiudere gli Incontri con l’Autore, Sabato 3 Settembre la presenza di Giovanni Grasso, giornalista, scrittore nonché Consigliere per la stampa e la comunicazione e Direttore dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica Italiana, per la presentazione del suo nuovo libro Icaro, il volo su Roma edito da Rizzoli; inoltre – grazie alla rinnovata partnership con il prestigioso Premio Andersen – Todi Festival Kids presenta Sabrina Giarratana, Miglior Scrittrice 2022, che insieme ad Alessandra Comparozzi, Presidente Birba, incontrerà grandi e piccini all’insegna di coinvolgenti letture.

Nell’ambito del progetto di residenza cinematografica Ustories, si terrà Mercoledì 31 Agosto alle ore 18 presso il Nido dell’Aquila, l’incontro con i vari protagonisti di questo originale percorso – nato per raccontare l’Umbria e sostenere i giovani film maker – che si concluderà con la proiezione del Cortometraggio vincitore.

Inoltre, Iubel, che ogni anno assegna il Premio Jacopone alla Carriera, ritorna in occasione di Todi Festival con due ospiti d’eccezione – Michele Mari e Marisa Bulgheroni – sui temi della creatività, della sperimentazione e dell’attenzione alla parola. Gli appuntamenti si terranno alle ore 18.30, rispettivamente Giovedì 1 Settembre presso il Chiostro di San Fortunato e Venerdì 2 Settembre al Palazzo del Vignola.

E ancora, appuntamenti dedicati all’arte contemporanea in collaborazione, rispettivamente, con Todi Open Doors e UNU unonell’unico. Giunta alla quarta edizione, Todi Open Doors è la mostra diffusa negli androni dei prestigiosi palazzi del centro storico tuderte. Promossa da Art Out vede quest’anno come curatori Martina Cavallarin e Antonio Caruso, Emidio De Albentiis e Margaret Sgarra. I luoghi e gli artisti coinvolti sono consultabili su www.todifestival.it.

UNU unonell’unico, propone invece presso il proprio spazio, l’esposizione di Tommaso Tastini “Io il titolo non l’ho ancora pensato”. Originario di Foligno, Tastini si è formato all’Accademia di Belle Arti di Perugia e ha poi collaborato con Beverly Pepper come suo assistente. Questo incontro è stato fondamentale per il suo percorso, aprendogli la via degli Stati Uniti. Arrivato a New York al fianco di Beverly per istallare le quattro “Colonne” a Federal Plaza, decise infatti di rimanere a viverci.

Todi Festival è realizzato con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo, con il patrocinio e il contributo di Comune di Todi, Regione Umbria, Provincia di Perugia, La Consolazione E.T.A.B e in partnership con la Fondazione Progetti Beverly Pepper.

Si ringraziano gli sponsor della manifestazione: Gruppo Todini, Cantina Roccafiore, Spazzoni, Terre di Todi, Anteo, Graphic Masters, Massinelli e GL Noleggi.

Un ringraziamento anche ai media partner RAI Umbria, Teatro e Critica, La Platea e Giornale dello Spettacolo.

Gli spettacoli e gli incontri delle Rassegne Todi Off e Around Todi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. I biglietti per gli spettacoli del main stage sono acquistabili sul sito www.todifestival.it.

La XXXVI edizione di Todi Festival vi aspetta dal 27 Agosto al 4 Settembre 2022!