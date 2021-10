Presentati i nuovi soci e la nuova immagine dell’azienda Umbra Control

Presentati con l’evento “People”: istituzioni, imprenditori, manager e accademici a confronto sulle sfide post-pandemia

Tecnologia, valori e persone. Questi i temi al centro di “PEOPLE. Un evento. Nuovi orizzonti. Insieme”, il convegno organizzato nell’Auditorium della FIGC a Perugia da Umbra Control, azienda che dal 1975 si occupa di tecnologia: partita dal mondo dei sistemi di sicurezza, oggi si pone come System Integrator di caratura nazionale, proponendo soluzioni di integrazione declinate su impianti, software e progetti IoT anche in chiave Industry 4.0.

Oltre 200 le persone che da varie parti d’Italia hanno partecipato all’evento, che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e accademico per un confronto sulle nuove sfide che i vari settori della società si trovano ad affrontare. In occasione dell’incontro, Umbra Control ha presentato i nuovi soci che dal 2020 guidano l’azienda e svelato la nuova immagine aziendale. A fare gli onori di casa, il nuovo management di Umbra Control: il Presidente Gianluca Ragni, il Vice Presidente e Direttore Operativo Veronica Albergotti, i soci Mauro Marchi, Giorgio Passeri, Diliane Ercolani Barbosa e Marta Cassini.

Nel 2020 Umbra Control ha vissuto un momento importante per la sua storia, un passaggio societario. La proprietà è infatti passata dai due soci iniziali a un nuovo direttivo composto da tre dipendenti di lungo corso più le due figlie dei fondatori. Questo cambio di gestione, nonché vero e proprio passaggio generazionale, è motivo di orgoglio per Umbra Control che ha sempre dimostrato forte lungimiranza e voglia di cambiamento: un’azienda dinamica e in continua evoluzione, caratterizzata da un forte legame con il territorio e da esperienze che l’hanno portata a operare in tutto il territorio nazionale.

Il percorso di rinnovamento aziendale è stato condiviso e raccontato anche attraverso le parole di partner, clienti e amici che hanno partecipato all’iniziativa. Visione del futuro e nuove esigenze nel contesto post-pandemia sono state le tematiche affrontate nel corso del convegno, al quale hanno partecipato il Vice Presidente della Regione Umbria Roberto Morroni, il Presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni, il Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Umbro della FIGC Giampiero Micciani, il Vice Presidente della Fondazione Enzo Hruby Carlo Hruby, il Coordinatore del Dottorato di Ricerca Internazionale in Energia e Sviluppo Sostenibile dell’Università degli Studi di Perugia Prof. Franco Cotana, il Presidente della VL Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ario Costa, il Direttore Generale di Banca UBAE Maurizio Valfrè, il Direttore del Personale ed Organizzazione COLACEM Massimo Angeli. A moderare l’incontro, il giornalista Giacomo Marinelli Andreoli. Un’occasione di confronto sulla necessità di soluzioni e sistemi adeguati che tutelino la sicurezza delle persone e dei luoghi, portando sostenibilità e innovazione tecnologica in chiave di crescita, efficientamento energetico e facilitazione di processi e flussi.

“Lavorare nel mondo della tecnologia – ha sottolineato il Presidente Gianluca Ragni – è sempre stata la visione di Umbra Control. Questo settore può talvolta apparire lontano dall’uomo, mirato ad automatizzare processi e gestione, quindi distante dalle persone. Umbra Control vuole dimostrare il contrario. Oggi la tecnologia è lo strumento che, se utilizzato in ottica di integrazione, rappresenta un sostegno fondamentale per le attività umane, un facilitatore. L’attività di Umbra Control come System Integrator va a toccare contesti sensibili per la vita di tutti, quali cultura, ambiente, sport, salute, infrastrutture, non solo ambiti familiari e aziendali: luoghi di aggregazione, di valori, di persone da tutelare”.

La Basilica del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, il Museo Rossini di Pesaro e il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, ma anche il Misano World Circuit Marco Simoncelli e la Vitrifrigo Arena di Pesaro, il Minimetro e il Barton Park a Perugia: sono solo alcuni dei contesti, in diversi ambiti, in cui operano i sistemi di Umbra Control, che vanta una trasversalità di competenze all’avanguardia.

La rinnovata immagine di Umbra Control racconta, con il messaggio “SMART TOGETHER”, la nuova visione aziendale e gli obiettivi futuri.