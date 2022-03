Ponte San Giovanni: il 28 marzo l’inaugurazione del nuovo Centro Civico

“L’amministrazione comunale è ben consapevole della situazione della viabilità cittadina e sa anche che per i cittadini il tema delle strade è il più importante. Su questo fronte stiamo quindi facendo tutto il possibile”.

A dirlo è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Perugia, Otello Numerini, facendo il punto sugli interventi effettuati e su quelli in partenza.

“Nel 2021 – ricorda Numerini – sono stati fatti lavori per circa 3 milioni, intervenendo su strade importanti, come Corcianese, Trattati di Roma, la strada che a Madonna Alta dalla rotatoria principale porta a Centova, via Amendola a Ponte Pattoli, la strada che da Villa Pitignano conduce a Ponte Pattoli, via Eugubina e via Martiri dei Lager con l’incrocio di via Settevalli. Sono stati completati, quindi, numerosi interventi per diversi chilometri di strade e ora procediamo nella stessa direzione”.

In particolare, sono iniziati lavori nell’ambito di un appalto da circa 800mila euro che interessa diverse zone. “Stiamo intervenendo – spiega l’assessore – in via Cestellini a Ponte San Giovanni e a Balanzano sulla Tiberina Sud; proseguiremo lungo strada degli Ornari (Tiberina Nord) e strada Centrale Umbra (località Collestrada), risaliremo a Casaglia in via dei Narcisi, poi in via XIV Settembre, in strada Fosso dell’Infernaccio e in via Fiesole a Prepo. Ci sposteremo quindi a Cenerente in strada della Forcella. Si sta inoltre programmando l’avvio dell’intervento in strada Trasimeno Ovest, per cui è già stata espletata la gara”.

L’amministrazione ha approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche che prevede 5 milioni per le strade: “Con questo importante investimento contiamo di intervenire sulle principali arterie cittadine, a partire da via Settevalli”.

Nella mattinata di oggi, lunedì 7 marzo, Numerini ha effettuato un sopralluogo al Centro civico di Ponte San Giovanni. La nuova struttura è pressoché terminata: resta da completare la sistemazione a verde della parte esterna. Si avvicina quindi il momento dell’inaugurazione, fissata per lunedì 28 marzo alle 10.30.

Nel Centro civico si trasferiranno polizia municipale, Urp, ufficio della cittadinanza e biblioteca; esso consentirà anche di mettere un’ampia sala a disposizione delle associazioni e della cittadinanza.