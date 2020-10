Politica: il PD interrompe le proprie attività

Di seguito, la nota congiunta dei candidati alla segreteria regionale del Partito Democratico dell’Umbria De Rebotti, Torrini e Presciutti

“In questi giorni ed ore difficili, e con estremo rammarico, comunichiamo la sospensione di qualsiasi attività politica dei sottoscritti e di tutti i rappresentanti, e dei candidati nelle liste. Lo facciamo in virtù del sacrosanto principio di tutela delle persone, non esponendoli minimamente a qualsiasi forma di potenziale rischio, come suggerito dalla autorità sanitarie ed in linea con il ruolo di salvaguardia che ci è dovuto”.