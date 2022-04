Calendario venatorio: “Bene il prolungamento caccia di selezione a cinghiale e capriolo”

I consiglieri regionali della Lega Umbria Manuela Puletti e Valerio Mancini esprimono soddisfazione per il calendario venatorio umbro nella previsione di prolungare di due mesi la caccia di selezione ai cervidi, ai bovidi e al cinghiale.

“L’ampliamento del periodo di caccia a queste specie come richiesto a più riprese dalla Lega – spiegano Puletti e Mancini – rappresenta un primo passo importante nella direzione auspicata di affrontare con interventi sostanziali la problematica dei danni che la fauna selvatica provoca sistematicamente al mondo agricolo e alle sue colture stagionali, senza contare il pericolo di incidenti stradali che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini provocati dalla presenza di cinghiali in aree urbane e periurbane. Ci sono ampi margini di miglioramento come ad esempio una maggior autonomia alle squadre ma almeno su questa situazione sembra che qualche segnale cominci ad arrivare. Ringraziamo l’assessore Morroni per la sensibilità dimostrata in questo caso nei confronti delle richieste della Lega – proseguono – In sinergia con le associazioni del mondo venatorio continueremo a lavorare nella piena collaborazione al fine di raccogliere tutte le istanze e pervenire alle soluzioni idonee affinché in Umbria la caccia possa svolgersi con serenità e normalità, permettendole di mantenere quel valore sociale che da generazioni rappresenta sul territorio regionale”.