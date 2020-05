Piste ciclabili: oltre settecentomila euro dalla Regione ai Comuni. Melasecche “Vogliamo incentivare l’uso della bicicletta”

Oltre settecentomila euro per il triennio 2020-2022 sono stati destinati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla viabilità Enrico Melasecche, a favore dei comuni dell’Umbria, per la realizzazione di infrastrutture viarie per la mobilità ciclistica ed ha adottato i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi a favore degli stessi comuni.

“L’intervento – ha affermato l’assessore Melasecche – si pone l’obiettivo di incrementare la dotazione di infrastrutture ciclabili per favorire l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani sia sui percorsi casa/lavoro e casa/scuola che per il tempo libero”.

Le istanze presentate saranno oggetto di valutazione a valle della quale verrà redatta una apposita graduatoria di ammissibilità, finanziata fino ad esaurimento risorse; la graduatoria resterà in vigore fino al 31/12/2021 nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse nel tempo.

“Tra i criteri premianti – ha sottolineato l’assessore – ci saranno il livello di cantierabilità, per privilegiare interventi realizzabili in tempi brevi, nonché i collegamenti verso i nodi di scambio modale (stazioni ferroviarie e stazioni degli autobus) e con i percorsi della rete ciclistica regionale tipicamente vocata al cicloturismo”.

Il finanziamento coprirà fino ad un massimo del 50 per cento del costo complessivo dell’intervento.