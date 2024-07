Pietralunga scende in piazza per una cena di beneficenza a base di tartufo

Due tartufi offerti da Giuliano Martinelli per l’iniziativa a favore dell’Airc e della ricerca contro il cancro. Martedì 9 luglio dalle 19 in piazza Fiorucci. Nella serata anche musica dal vivo

(AVInews) – Pietralunga, 6 lug. – Saranno in tanti a prendere parte alla cena di beneficenza ‘Un tartufo per la ricerca’ in programma martedì 9 luglio a Pietralunga, in piazza Fiorucci, a partire dalle 19. Una serata per raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro, promossa dalla Fondazione Airc, per la quale l’imprenditore Giuliano Martinelli, di cui è noto l’impegno nell’organizzare e promuovere iniziative benefiche e di solidarietà, ha messo a disposizione due super tartufi dal peso complessivo di 2,3 chilogrammi. L’evento vede il patrocinio del Comune di Pietralunga e dell’Ecomuseo della Valle del Carpina. Durante la cena spettacolo, il maestro trufflelier The Lord of Truffle Daniele Violoni affetterà i due tartufi estivi record, dal peso quindi di oltre un chilogrammo ciascuno, sulle note musicali del tenore Augusto Celsi.

Il menù, realizzato dallo chef Luca Meoni, prevede un carpaccio di vitello con lamelle di funghi champignon, rucola e fette di tartufo estivo; uovo cotto a bassa temperatura con patate di Pietralunga e pioggia di tartufo estivo; mezzemaniche cacio, pepe e pioggia di tartufo estivo; passatelli con funghi porcini e fette di tartufo estivo; crema pasticcera al limone, crumble alla vaniglia e nuvola di tartufo estivo. Al termine della cena si esibirà in concerto la Utah State University Jazz Orchestra. Il contributo minimo previsto sarà di 50 euro. Informazioni e prenotazioni ai numeri di telefono: 366.8030403, 347.9656951.