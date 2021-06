Pietralunga: è’ iniziato il lungo fine settimana dedicato alla cura dell’ambiente e del territorio. L’iniziativa promossa dal Comune, è aperta a tutta la cittadinanza

Insieme per contribuire ad avere un territorio sempre più sostenibile, pulito e inclusivo. Ha preso il via in questi giorni, e continuerà fino a domenica 20 giugno, sotto lo slogan “Tutti possiamo dare una mano”, l’iniziativa “Puliamo Pietralunga”. Promossa dall’Amministrazione comunale e aperta a tutta la cittadinanza, la proposta è stata subito abbracciata da alcuni volenterosi cittadini, che si stanno occupando della raccolta di rifiuti, dello sfalcio dell’erba e, in generale, della pulizia delle strade, marciapiedi, aree verdi e parcheggi.

“Queste giornate – fa sapere il vicesindaco Federica Radicchi – sono l’occasione per lanciare un nuovo progetto dell’amministrazione, dedicato al rispetto dell’ambiente e alla cura del territorio. Partendo dal concetto di cittadinanza attiva e dal desiderio di pensare a Pietralunga come un bene prezioso da preservare nel tempo, l’intenzione è quella di continuare a vivere momenti come questa bella iniziativa, attraverso la realizzazione di un bando aperto a tutta la collettività, dalle associazioni ai semplici cittadini, interessata ad adottare un’aiuola, un’area verde o uno spazio pubblico e prendersene cura. L’amministrazione ringrazia particolarmente tutti coloro che si sono messi e si metteranno a disposizione, portando avanti i valori di cittadinanza attiva che da sempre animano e tengono viva la nostra comunità”.

Per informazioni consultare la pagina facebook del Comune o telefonare ai numeri 339 250 3460 (Marcello) – 349 844 0365 (Luca).