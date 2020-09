Perugia: ulteriori interventi di adeguamento degli edifici scolastici. Riguarderanno ampiamenti di spazi e ampliamento di aule

La giunta comunale ha approvato nel corso della seduta odierna ulteriori interventi di adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed aule scolastiche, resisi necessari a causa delle regole imposte dall’emergenza sanitaria legata al covid-19.

Nel dettaglio nell’atto, illustrato dal vice sindaco Gianluca Tuteri, si evidenzia che i vari interventi, per quasi 8mila euro, riguarderanno la manutenzione degli impianti elettrici in quei plessi in cui si è provveduto a realizzare nuove aule o a riconvertire alla didattica altri spazi. Nello specifico si tratta delle scuole: Secondaria 1° grado di Viale Roma; Primaria Ponte Pattoli; Centro scolastico via L.da Vinci; Centro scolastico “G. Cena”; Centro scolastico “Comparozzi”; Centro scolastico “D. Alighieri” S. Sisto; Secondaria 1° grado “Volumnio” di Ponte S. Giovanni, Secondaria 1° grado di Elce