Perugia: sempre viva la discussione sulla sicurezza della città

Incontri tra il Sindaco Ferdinandi, il Comandante della Polizia Locale Nicoletta Caponi, il Prefetto Armando Grandone, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Sergio Molinari e il Questore di Perugia Fausto Lamparelli

Il Sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi, rende noto di aver ha incontrato in questi ultimi due giorni il Comandante della Polizia Locale Nicoletta Caponi, il Prefetto Armando Grandone, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Sergio Molinari e il Questore di Perugia Fausto Lamparelli, per proseguire la discussione sui temi cruciali legati alla sicurezza della città. In un clima di proficua collaborazione e dialogo, gli incontri si sono concentrati sulla necessità di rafforzare le misure di vigilanza e controllo, a partire del centro storico della città, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida notturna.

Nell’occasione, il Sindaco ha proposto che il prossimo 20 Agosto abbia luogo un nuovo incontro congiunto nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicirezza, al fine di coordinare ulteriori azioni integrate delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, per garantire un ambiente sempre più sicuro per cittadini e turisti.

“La sicurezza della nostra comunità è una priorità assoluta,” dichiara Ferdinandi. Con il supporto costante del Prefetto e del Questore, stiamo lavorando per intensificare le azioni di vigilanza e per garantire che Perugia rimanga una città accogliente e sicura”.

Già a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto Gradone, a cui ha preso parte l’Assessore Pierluigi Vossi, sono stati intensificati i controlli straordinari interforze per prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità.

“Abbiamo il polso di ciò che sta succedendo in città – prosegue il primo cittadino – e siamo ben consapevoli delle particolari condizioni che si vanno a determinare nel centro storico durante la stagione estiva. Situazioni che si ripetono in maniera pressoché identica ogni anno anche in termini di microcriminalità”.

Il Sindaco invita dunque le forze di opposizione a non speculare demagogicamente su un tema così sensibile e a non diffondere notizie destituite di ogni fondamento come quella che il Comune di Perugia avrebbe allentato le misure di sicurezza e non avrebbe prestato il dovuto supporto al lavoro delle forze dell’ordine.