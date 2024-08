Incidente sul lavoro, operaio ternano muore ad Asti

È morto martedì 13 in ospedale ad Asti un operaio di 32 anni, di Terni, che il 10 agosto era rimasto ferito in un incidente sul lavoro.

Nicholas Colombini, in forza alla “Gigli e Pacifici”, azienda di Terni impegnata in opere di manutenzione alla A2A di Quarto d’Asti, era rimasto folgorato.

Aveva una moglie, Anna, e due figli, uno di pochi mesi e l’altro di tre anni. La procura di Asti ha aperto un fascicolo.

Così Fiom e Cgil di Terni e Cgil dell’Umbria commentano, in una nota,

“l’ennesimo grave incidente sul lavoro, pur mantenendo il dovuto riserbo per rispetto della famiglia e degli organi inquirenti che in queste ore stanno accertando la dinamica dell’accaduto. Da tempo – affermano i sindacati – stiamo chiedendo anche in Umbria una regolamentazione del sistema degli appalti, infatti senza regole certe si indeboliscono i diritti dei lavoratori, che troppo spesso pagano i pochi euro di risparmio nelle gare in termini di salute e sicurezza. Come Fiom e Cgil di Terni e Cgil dell’Umbria ci stringiamo nel dolore ai familiari e agli amici della giovane vittima, rendendoci disponibili da subito per qualunque azione possa essere utile”.