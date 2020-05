Deruta: successo per l’iniziativa “A maggio… piovono Parole!”. In diretta sulla pagina FB del Comune di Deruta letture di poesie, fiabe e presentazione di Libri

Un successo inaspettato ma che fa bene all’anima e fa bene a chi crede nella cultura e nella certezza che questa ‘cambierà il mondo’. In tempo di Covid19 il comune di Deruta “osa” e fa bene, insieme alla Bertonieditore, Sistema Museo e le associazioni del territorio Le CreAmiche e Anima Lieve, mette in campo una iniziativa di grandissimo spessore “A maggio… piovono Parole!”. A 15 giorni dall’inizio degli appuntamenti il successo di pubblico conferma la bontà dell’evento. La diretta sulla pagina FB del comune di Deruta fa registrare ottimi dati di ascolto. Oggi alle 20,30 l’appuntamento è con “Fiabe, favole e racconti della buonanotte” lette dall’Associazione “Le CreAmiche”, poi Lunedì 18 alle ore 17 è previsto l’incontro con l’autore dove Elena Pagani presenta il libro “I prodromi di un Travaglio”. Doppio appuntamento per Martedì 19 maggio alle ore 17 incontro con l’autore Annalisa Baldinelli presenta “Volevo vendere Sogni” e “Emozioni in valigia”; alle ore 20,30 le favole della buonanotte “Il lupo e i sette capretti” letto da Maria Teresa Pagliochini.