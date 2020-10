Perugia: le regole di accesso per i cimiteri. Tutte le indacazioni del Comune in occasione della festa dei defunti



Si ricorda che, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, l’ingresso ai cimiteri é vietato:

• A chi ha la temperatura corporea oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali;

• A chi ha avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

• A chi è sottoposto a misure di quarantena, o è positivo al COVID-19, in conformità alle misure di contenimento del contagio di cui alla normativa vigente.

Solo in assenza delle condizioni ostative sopra dette il visitatore potrà accedere ai cimiteri comunali, rispettando le seguenti norme igieniche e comportamentali:

– indossare la mascherina correttamente coprendo naso e bocca;

– igienizzare le mani con una soluzione idroalcolica prima di entrare e comunque prima e dopo l’utilizzo di beni comuni (quali ad es. scale, rubinetti ecc..);

– per i fiori e/o pulizie utilizzare soltanto contenitori di acqua personali che non devono essere abbandonati all’ interno del cimitero;

– evitare assembramenti e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

– rimanere il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 30 minuti;

– evitare abbracci e strette di mano;

– coprire la bocca e il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta o con il gomito flesso;

– i fazzoletti utilizzati devono essere gettati subito dopo l’uso e successivamente lavare le mani con la soluzione idroalcolica;

– attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale preposto ai controlli.

Nei cimiteri di Monterone, Pieve di Campo, Ponte Felcino, Ponte della Pietra, San Marco, San Sisto, Ponte Valleceppi, Ponte Pattoli saranno presenti i volontari della Protezione Civile Comunale gruppo Perusia, il gruppo RSPC – EITAL, AVCC, il CISOM Perugia.

Si fa presente, inoltre, che per eventuali necessità, il COC della Protezione Civile resterà attivo, in questo fine settimana dalle 8 alle 20, per l’informazione alla popolazione. I numeri di telefono del COC a cui rivolgersi sono lo 075/5773116 e 075/5773117.