Perugia, incontri per costruire le “Case della Partecipazione”

“La nostra amministrazione è pronta ad accogliervi e a lavorare insieme per gettare basi solide su cui poggiare le fondamenta di questi nuovi spazi di democrazia partecipativa”- così la sindaca Ferdinandi

Ogni Persona Ogni Comunità” è un percorso di incontri con le comunità, che ha l’obiettivo di ideare e co-progettare le “Case della Partecipazione” come organismi e luoghi di partecipazione dei cittadini alla vita e all’amministrazione nei territori della Città.

Con gli incontri partecipativi sarà dato il via a laboratori progettuali di “dialogo strutturato” tra amministrazione comunale e comunità territoriali che si svolgeranno con il supporto del Gruppo di Lavoro del Progetto di ricerca “Processi e Organismi partecipativi nel territorio del Comune di Perugia” oggetto di un Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia.

Gli incontri si svolgeranno in luoghi pubblici e saranno sviluppati in cicli successivi accompagnati dai facilitatori dell’Università, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di cittadini attivi.

Il Processo sarà presentato durante l’evento pubblico “PARTECIPA PERUGIA OGNI PERSONA OGNI COMUNITA’ – STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE” venerdì 30 maggio dalle 17,30 alle 20,30 presso la Sala dei Notari – Palazzo dei Priori

I primi INCONTRI TERRITORIALI per le Case della Partecipazione saranno:

giovedì 15 maggio (20,30-23,00) – Community Hub via Diaz, 150, Madonna Alta

martedì 20 maggio, (20,30-23,00) Centro Socio-Culturale “Primo maggio”, Via San Giovanni Battista,1 Ponte San Giovanni

giovedì 5 giugno, (20,30-23,00) Sala della Filarmonica, Via di Pila 7 – Castel del Piano

martedì 10 giugno (20,30-23,00) Circolo Arci Casa del Diavolo – Strada Tiberina Nord

Dichiarazione della Sindaca Vittoria Ferdinandi

“Ci siamo! E’ con vera emozione che vi annuncio l’avvio del percorso che ci porterà alla creazione delle “Case della Partecipazione”. Ad un anno esatto dalla presentazione del nostro programma elettorale, che ha fatto della partecipazione dei cittadini e delle cittadine la sua pietra angolare, la nostra amministrazione è pronta ad accogliervi e a lavorare insieme per gettare basi solide su cui poggiare le fondamenta di questi nuovi spazi di democrazia partecipativa.

Questo progetto così ambizioso e sentito lo abbiamo chiamato: “PARTECIPA PERUGIA – Ogni Persona Ogni Comunità” ed ha come obiettivo principale la progettazione e co-progettazione delle future “Case della Partecipazione”, che si configureranno come organismi e luoghi in cui sarete coinvolti nella vita e nell’amministrazione condivisa dei territori della nostra città.

Partiamo dunque con una serie di incontri nei vari quartieri della città, durante i quali avvieremo laboratori di “dialogo strutturato” tra l’amministrazione comunale e le comunità locali. Questi laboratori saranno supportati dal Gruppo di Lavoro del Progetto di ricerca “Processi e Organismi partecipativi nel territorio del Comune di Perugia”, che abbiamo elaborato in questi mesi in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia.

I primi incontri del programma si svolgeranno in luoghi pubblici a partire dal 15 maggio e si articoleranno in cicli successivi, accompagnati da facilitatori dell’Università, con l’intento di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini attivi. Per partecipare e rimanere aggiornati sul processo, è possibile iscriversi tramite il modulo online disponibile sul sito del Comune di Perugia o partecipare direttamente agli incontri. Siamo a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande che potete inviarci all’indirizzo email partecipaperugia@comune.perugia.it.

Infine, desidero invitarvi fin da ora all’evento pubblico in cui celebreremo gli “STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE”, che si terrà venerdì 30 maggio dalle 17:30 alle 20:30 presso la Sala dei Notari – Palazzo dei Priori. Noi vi attendiamo numerosi, e non vediamo l’ora di metterci al lavoro, insieme, fianco a fianco, pensando, progettando e riprogettando la nostra città”.

Per partecipare e rimanere informati del processo è possibile iscriversi cliccando qui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceVxSnDmtck6qmGfoibbHwurwqCEOUtVtG2QHtR7W99BqCdg/viewform o direttamente agli incontri