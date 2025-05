Si tratta di un 37enne

Qualche giorno fa, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia e dell’Arma dei Carabinieri, è intervenuto in un’area boschiva, in località Verghereto, in provincia di Forlì Cesena, dove ha soccorso un uomo, classe 1988, che, dopo aver tentato di compiere un gesto estremo, si trovava in pericolo di vita.

Le ricerche del 37enne sono iniziate a seguito di una segnalazione, giunta presso la Sala Operativa della Questura, con la quale un utente riferiva che, poco prima, aveva ricevuto una videochiamata da parte di un suo conoscente, il quale, dopo aver rappresentato la volontà di compiere un gesto anticonservativo, aveva mostrato alcune lesioni che si era provocato mediante l’utilizzo di un oggetto tagliente. Compresa l’estrema emergenza, gli operatori si sono attivati immediatamente effettuando accertamenti al fine di rintracciare l’uomo.

Dopo aver sentito alcuni stretti congiunti e aver effettuato alcuni approfondimenti, i poliziotti hanno constatato che il 37enne si era allontanato con la propria auto in direzione di Città di Castello.

A quel punto, dopo aver effettuato la geolocalizzazione dell’utenza telefonica della persona in difficoltà, gli operatori della Sala Operativa hanno individuato la posizione dell’uomo in località Verghereto, in provincia di Forlì Cesena, nei pressi di un’area boschiva.

Gli agenti hanno quindi allertato il locale Distaccamento di Polizia Stradale di Bagno di Romagna in provincia di Forlì Cesena, i Carabinieri del Verghereto e il 118 competente per territorio che si sono prontamente portati sul posto dove, all’interno della propria auto, parcheggiata nei pressi di un’area di servizio, hanno rintracciato il 37enne in evidente difficoltà.

L’uomo è stato quindi accompagnato con urgenza presso l’Ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso.

Grazie alla sinergica collaborazione delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario, è stato possibile salvare la vita al 37enne.

Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione e repressione dei reati ma anche interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e prossimità.