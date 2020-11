Perugia: il Comune riduce i canoni per gli immobili di commercianti e associazioni

Ai commercianti e alle associazioni conduttori, concessionari o comodatari di immobili di proprietà comunale destinati ad attività commerciali ovvero associative sarà riconosciuta un’ulteriore riduzione di due mensilità del canone/contributo dovuto per l’anno 2020. Lo ha deciso la Giunta comunale, questo pomeriggio, su proposta dell’assessore al Bilancio Cristina Bertinelli, con l’obiettivo di dare un sostegno concreto da parte dell’ente alle attività imprenditoriali, associative e di volontariato che animano il tessuto socio-economico della città.

“Gli effetti del lockdown e della chiusura parziale che stiamo tuttora vivendo sono evidenti e per cercare di mitigare gli effetti della crisi su commercianti e associazioni –ha spiegato l’assessore Bertinelli- abbiamo voluto provvedere a questa ulteriore riduzione dei canonia loro carico per l’utilizzo degli immobili comunali. Già in primavera avevamo adottato misure analoghe, ma dato il perdurare dello stato di emergenza e l’eccezionalità della situazione, ci è sembrato doveroso –ha aggiunto- rispondere in maniera concreta alle tante sollecitazioni degli esercizi commerciali e delle associazioni, un’azione concreta per dare loro supporto e speranza”.