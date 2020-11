Perugia: Giunta comunale approva convenzione con Umbra Acque. Riguarderà il piano di efficentamento delle reti e la regolamentazione degli scavi

Approvata dalla Giunta, su proposta dell’Assessore all’Ambiente Otello Numerini, la convenzione che sarà firmata a breve con Umbra Acque, grazie anche all’intervento di regolamentazione dell’AURI, per la disciplina degli scavi del sottosuolo pubblico. Valida fino alla fine del 2023, la convenzione prevede che Umbra Acque entro il 15 ottobre di ogni anno, invii all’ente il programma delle sostituzioni delle linee idriche ammalorate per l’anno successivo, con l’obiettivo di sostituire, per il Comune di Perugia, una lunghezza di circa 4 km/anno di rete idrica e di effettuare, in occasione dei singoli interventi, il ripristino di tutta la sede stradale anziché della singola carreggiata.

Decisamente un salto di qualità e di visione. Infatti il processo di sostituzioni delle condotte obsolete, che si inquadra nel più ampio progetto di riduzione delle perdite in rete, sviluppato negli ultimi anni da Umbra Acque, porterà all’effetto virtuoso di ridurre nel tempo la frequenza delle riparazioni necessarie. Allo stesso tempo, si consente il ripristino di ampie porzioni delle strade comunali oggetto delle riparazioni urgenti intanto effettuate, razionalizzando la pianificazione tramite una stretta collaborazione fra Comune e soggetto gestore a beneficio del completo rifacimento delle reti idriche e dell’asfalto. La convenzione stabilisce, altresì, che il Comune di Perugia, nel caso di manutenzione profonda del corpo stradale programmata da parte dell’Amministrazione, concordi con Umbra Acque l’eventuale necessità della sostituzione delle linee ammalorate con l’onere del ripristino provvisorio da parte della Società.