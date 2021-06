Perugia città sicura: approvato il progetto per il potenziamento della videosorveglianza. In arrivo 14 nuovi impianti e l’interconnessione con la Guardia di Finanza

“Perugia Città Sicura” compie un ulteriore passo in avanti in virtù dell’approvazione da parte della giunta, nel corso della seduta del 16 giugno, del progetto esecutivo per il potenziamento del sistema di connessione di rete e di estensione della video sorveglianza.

La delibera, illustrata in aula dall’assessore con delega alla sicurezza Luca Merli, prevede in totale cinque interventi: interconnessione del sistema con la Guardia di Finanza, installazione di due telecamere in via del Lavoro, di tre telecamere a Porta Sole, di quattro telecamere presso i varchi cosiddetti “antiterrorismo” e di cinque telecamere in zona Cortonese/via Magnini/via Gallenga.

Si tratterà di telecamere di ultima generazione, ad alta definizione ed adatte per controllare le aree del progetto considerate a maggior rischio.

Il progetto, co-finanziato in parte dal bilancio comunale, era già stato approvato dal punto di vista della fattibilità tecnica ed economica dall’Esecutivo lo scorso mese di novembre 2020 ed è stato ammesso, per l’effetto, a finanziamento da parte della Regione dell’Umbria nell’ambito degli interventi per il 2020 “volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali”.