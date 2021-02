Perugia celebra la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Tesei: “Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno dedicato ogni loro forza per stare accanto a tutti gli italiani”



L’Azienda Ospedaliera di Perugia aderisce alla “Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” istituita in tutta Italia con legge 13/11/20 n. 155. Nella mattina del 20 febbraio sono stati consegnati nelle strutture e servizi dell’Ospedale di Perugia dei sacchetti confezionati contenenti baci perugina destinati a tutti gli operatori sanitari in servizio. L’ iniziativa è stata organizzata dalla Direzione generale insieme all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, l’Ordine dei Medici, delle Ostestriche, e dei Tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie grazie, anche alla vicinanza della Nestlè e del Circolo dipendenti della Perugina che hanno donato e confezionato i cioccolatini nel pieno rispetto delle norme anticovid.

“Un gesto simbolico ma importante – ha sottolineato il dottor Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – per ribadire la nostra vicinanza e sostegno continuo a tutti gli operatori sanitari impegnati da oltre un anno nella lotta alla pandemia. Tutti i giorni dobbiamo onorare l’impegno e la dedizione dei professionisti sanitari – ha continuato – sia come amministratori sia come cittadini perché sono loro che, con sacrificio e dedizione, stanno offrendo una speranza a tutti noi. Ringrazio il Sindaco Romizi, che ha voluto rendere omaggio al personale sanitario portando in dona una targa che abbiamo affisso nella hall dell’ospedale, i presidenti degli Ordini professionali sanitari, Nicola Volpi, Federico Pompei, Luciana Bassini e Verena De Angelis per aver contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e Nestlè Perugina con il suo Circolo dipendenti per il sostegno e vicinanza”.

Questo, invece, il messaggio di ringraziamento della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Voglio cogliere l’occasione della ‘Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socio assistenziali e del volontariato’, per rivolgere un profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che in questa lunga fase emergenziale hanno dedicato ogni loro forza per stare accanto, ed essere di infinito aiuto, a tutti gli italiani. La giornata celebrata oggi è stata istituita proprio come momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio di tutti coloro che si sono messi a disposizione della collettività nel corso della pandemia. Non è un atto dovuto. È un sincero gesto simbolico di gratitudine che rende merito ai tanti operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza, che hanno messo e continuano a mettere a repentaglio la loro vita, a volte anche perdendola. Come Istituzione voglio ringraziarli a nome di tutta la comunità regionale, e voglio ribadire che saremo sempre accanto a loro per coadiuvare, per quello che è proprio del nostro ruolo, il loro lavoro”.

Inoltre, anche le associazioni Anci Umbria, Federsanità Anci Umbria e Anci Umbria ProCiv sono grate e vicine al personale sanitario e lo ringraziano per il lavoro svolto ogni giorno, e ancor più in questo anno di pandemia, in cui, con grande umanità, professionalità e dedizione si è preso cura dei pazienti. Un pensiero ancora più forte le tre associazioni lo rivolgono a quanti, fra medici e infermieri, hanno perso la vita durante la loro attività, alle loro famiglie, come pure a tutte le vittime del Covid-19. Che sia zona rossa, gialla, arancione e tanto più bianca, non possiamo comportarci come se il virus non esistesse. Vanno sempre rispettate le regole base a contrasto della diffusione dell’infezione. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo a chi sacrifica la propria vita per curarci.