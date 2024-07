Perugia, c’è anche la firma di Molini Fagioli nella rinascita della storica Terrazza 1960

Gli esperti pizzaioli, i fratelli Marco e Luca Marino, sono partner dell’azienda di Magione – All’ex Tiger Bar di via Trasimeno Ovest inaugurato il locale con pizzeria Twins Lab

Dopo importanti lavori di riqualificazione, là dove sorgeva l’ormai ex Tiger Bar, in via Trasimeno Ovest 17E, a Perugia, giovedì 11 luglio è stata inaugurata la nuova attività Terrazza 1960 che intende far rivivere i fasti dello storico locale. Al suo interno, aperta esclusivamente nelle ore serali, anche la pizzeria Twins Lab dei fratelli Marco e Luca Marino, esperti pizzaioli con alle spalle numerose esperienze in giro per il mondo dall’Australia alla Svezia, dalla Spagna alla Norvegia. Una partecipazione al progetto, la loro, che porta anche la firma della Molini Fagioli, l’azienda di Magione specializzata nella produzione di farine artigianali di alta qualità e promotrice dell’unica filiera di grano certificata in Italia a residuo zero, interamente umbra, denominata Oirz (Origine Italia residuo zero).

I fratelli Marino sono infatti convinti partner della Molini Fagioli e per le loro pizze e nelle loro produzioni da forno utilizzano proprio i prodotti dell’azienda magionese. Un impegno, quindi, per la massima qualità dei prodotti serviti, sotto tutti i punti di vista. A testimoniare la vicinanza e la collaborazione di Molini Fagioli con Twins Lab, la presenza alla cerimonia inaugurale dei vertici dell’azienda, che hanno assicurato il loro sostegno a questo progetto. In questo senso, Marco e Luca Marino a breve potranno anche fregiarsi del titolo e della divisa di Zero d’Avanguardia, il movimento di pizzaioli che utilizzano esclusivamente prodotti cosiddetti “agricoli” di elevato standard, comprese le farine Oirz, introdotto proprio da Molini Fagioli per certificare la qualità dei loro partner in tutta Italia. Insomma, una nuova offerta culinaria di alta qualità per la città di Perugia.