Tabacchicoltura: prove di robotica con ‘Digital farmer’, programma di Philip Morris e Cesar

La transizione ecologica e digitale che sta interessando il settore agricolo, segnando un vero e proprio cambiamento strutturale, investe anche le aziende tabacchicole, le quali dovranno affrontare più di altre il problema della mancanza di manodopera. Da questa premessa nasce la collaborazione tra Philip Morris Italia e Centro per lo sviluppo agricolo e rurale (Cesar) dell’Università degli studi di Perugia per lo sviluppo del programma Digital farmer, dedicato alle imprese tabacchicole che partecipano all’accordo di filiera tra Philip Morris Italia e Coldiretti. Il percorso prevede una forma di accompagnamento delle imprese tabacchicole verso il cambiamento di paradigma del modello produttivo agricolo e si propone, inoltre, di mantenere ai vertici del settore tabacchicolo italiano i giovani attualmente presenti, attraverso un percorso di formazione che fornisca supporto all’utilizzo di tecnologie per l’agricoltura digitale, garantisca un miglioramento delle competenze e delle conoscenze imprenditoriali all’avanguardia e preveda delle prove dimostrative in campo e visite aziendali. Nell’ambito di tale percorso, avviato nel 2022, è stata effettuata la prima prova con robot agricoli completamente autonomi, in un campo a San Nicolò di Celle, frazione di Deruta, di proprietà della Società agricola Palmerini, Paolo e Franco, impresa socia dell’Organizzazione produttori italiani tabacco (Opit) e produttrice di tabacco Bright, con l’obiettivo di valutare il comportamento di tali attrezzature a supporto dello svolgimento delle attività più routinarie, che richiedono manodopera sempre più difficile da reperire e tempi di esecuzione estremamente rapidi.