Perugia, biciclette elettriche per la polizia in centro

Il questore ha spiegato che i due agenti che utilizzeranno le bici elettriche “avranno la possibilità di percorrere più velocemente anche le piccole vie del centro, per portarsi in zone dove appiedati non avrebbero avuto la possibilità di andare, avendo anche un contatto maggiore e più frequente con i tanti titolari di esercizi commerciali del centro”. L’obiettivo della questura è quello di “una polizia di prossimità, non solo in senso fisico”.

“Credo che in questa maniera – ha osservato il questore – si riesca a farlo nel migliore dei modi”.

In occasione della presentazione, è stato ricordato che negli anni passati “la situazione nel centro era di gran lunga peggiore, ed è andata migliorando nel tempo grazie allo sforzo di tutti”. La polizia ora “aggiunge un tassello in più a questo percorso di positiva evoluzione nel controllo del territorio”, è stato sottolineato.

Le due biciclette elettriche sono state donate dall’azienda Scai, rappresentata da Lorenzo Cesaretti, direttore marketing: “La donazione serve per maggiori controlli, è un gesto per tutta la collettività e i cittadini”. Il questore di Perugia ha annunciato che le biciclette saranno usate anche in altre zone della provincia, come ad Assisi da lunedì in occasione della Festa del Perdono