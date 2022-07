Coronavirus Umbria, sotto i 20 mila gli attualmente positivi

Tornano sotto i 20 mila gli attualmente postivi al Covid in Umbria, 19.966 secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 30 luglio, 653 in meno rispetto a venerdì.

I nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono 916.

Si registra un altro decesso (1.967 in tutto) e i ricoveri restano stabili, 276 (uno in meno), di cui sette (dato invariato) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 4.418 tamponi (fra molecolati e test antigenici) e il tasso di positività è al 20,73 per cento (26,2 ieri e 23,06 sabato della scorsa settimana).