Coronavirus Umbria: 677  nuovi casi nell’ultimo giorno

67 i ricoveri di cui 8 in terapia intensiva

Crescono ancora i nuovi casi Covid in Umbria, 677 nell’ultimo giorno, più 36% rispetto al giorno precedente in base ai dati sul sito della Regione.

Nuova lieve salita anche dei ricoverati in ospedale, 67, due in più rispetto a martedì, mentre scendono a otto, uno in meno, i posti occupati nelle terapie intensive.

Non vengono segnalati nuovi morti per il virus mentre i guariti sono 236. Gli attualmente positivi raggiungono quota 4.571, 441 in più. Sono stati analizzati 4.471 tamponi e 12.497 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 3,98% (2,72% il giorno precedente).