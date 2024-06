Parte bene la stagione estiva: Cascia tra turisti e trasmissioni tv

Grande la soddisfazione del sindaco per le presenze e gli sforzi fatti per riqualificare la città. Domenica 30 giugno la Santa Messa dalla Basilica di Santa Rita su Rai 1. In questi giorni riprese anche per le trasmissioni Camper e Linea verde

Cascia ha iniziato la stagione estiva all’insegna del turismo e ha visto ripetersi il successo dello scorso anno con un incremento significativo di presenze rispetto al triennio precedente. Nel mese di giugno la città è stata anche sotto i riflettori televisivi grazie alla presenza di troupe per tre diversi appuntamenti su Rai 1: Camper, Linea Verde estate e la Santa Messa nella Basilica di Santa Rita che sarà trasmessa domenica 30 giugno alle 11. Un’occasione quest’ultima di “importantissima rilevanza – ha commentato il sindaco di Cascia Mario De Carolis – a livello nazionale e internazionale perché la Santa Messa sarà trasmessa anche su Rai Italia e per questo invito i devoti di Santa Rita di tutto il mondo a collegarsi. La puntata di Linea Verde sarà invece in onda prossimamente”.

“Cascia – ha proseguito De Carolis – vive un momento molto significativo a livello turistico, gli alberghi sono pieni, così come gli impianti sportivi per i tanti appuntamenti che li coinvolgono e anche la devozione verso la nostra santa porta in città molti pellegrini”.

Grande, dunque, la soddisfazione dell’amministrazione comunale. “Sono stati fatti grandi sforzi – ha proseguito De Carolis – per dare visibilità a livello turistico alla città, al territorio e ai suoi simboli. Il grande impegno sta portando risultati anche in termini di infrastrutture, penso ai marciapiedi messi in sicurezza, alla riapertura del sentiero di Santa Rita, ma anche agli interventi di ricostruzione post sisma, tutte opere che sono state realizzate o si stanno realizzando e che serviranno anche per accogliere i pellegrini che saranno in zona per il Giubileo del prossimo anno”.