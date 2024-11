Ospedale Perugia: approvato codice etico e di comportamento

Perugia, 12 novembre 2024 – Trascorsa la fase di consultazione pubblica, dove cittadini, stakeholders e personale dipendente, hanno potuto rappresentare le proprie osservazioni, la Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ha approvato, per la prima volta, con delibera n. 1241 dell’8 novembre, il “Codice Etico” e aggiornato il “Codice di Comportamento” con delibera n. 1240 dell’8 novembre 2024, nel pieno rispetto delle linee guida ANAC di febbraio 2020 che sottolineano «la necessità che le amministrazioni tengano ben distinti i codici di comportamento, giuridicamente rilevanti sul piano disciplinare, da eventuali codici etici».

Il Codice Etico costituisce il documento ufficiale in cui l’Azienda definisce i principi e i valori etici che la caratterizzano e che devono orientare ogni sua attività e le persone che vi lavorano, nonché esplicita le modalità attraverso le quali intende applicarli. Infatti, l’osservanza di tali principi è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine dell’Azienda e a tali valori devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti, interni ed esterni, che con essa interagiscono. Il Codice Etico costituisce, pertanto, uno degli strumenti che valorizzano l’impegno di responsabilità dell’Azienda Ospedaliera di Perugia nei confronti dei portatori di interesse (persone-utenti-cittadini, personale, fornitori, istituzioni, volontariato e terzo settore).

Il Codice di Comportamento definisce i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo ai quali si deve attenere il personale essenziali per il perseguimento di quelle funzioni che l’ente riconosce come proprie. L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice costituisce parte integrante e sostanziale degli obblighi contrattuali del personale che, a vario titolo, si interfaccia con l’Azienda.

Per garantire la massima diffusione e conoscenza a tutti i destinatari, la Direzione aziendale, ha messo in atto un piano di formazione e comunicazione specifico per tutto il personale comprensivo di eventi formativi dedicati ai nuovi assunti.