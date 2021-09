Ospedale di Perugia: la professoressa Parnetti nominata Direttore di Neurologia

Parnetti: “L’obiettivo più grande sarà valorizzare al massimo le professionalità e l’affermazione dei giovani bravi e preparati”

La Direzione generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ha conferito alla professoressa Lucilla Parnetti l’incarico di direzione della struttura complessa Clinica Neurologica a seguito di pubblico avviso.

La professoressa Parnetti, classe 1956, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Perugia nel 1981 con il massimo dei voti per poi conseguire la doppia specializzazione in Neurologia e in Geontologia e Geriatria. Da settembre 2019 è direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università di Perugia ed è responsabile della sezione di Neurologia del dipartimento di Medicina e Chirurgia. Punto di riferimento nazionale per le neuroscienze, Parnetti ha svolto prestigiosi incarichi anche in varie università europee e americane. Dal 97 svolge attività clinico assistenziale e di ricerca alla Clinica Neurologica di Perugia.

Autrice di oltre 400 pubblicazioni, è responsabile del Centro per lo Studio dei Disturbi della Memoria.