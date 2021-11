Oscar Green Coldiretti Giovani al corso laurea della Stranieri di Perugia

Dedicato al prodotto alimentare italiano e all’ospitalità turistica

Il corso di laurea triennale dell’Università per Stranieri di Perugia “Made in Italy, cibo e ospitalità” (Mico) si è aggiudicato l’Oscar Green 2021 di Coldiretti Giovani, promosso dai giovani imprenditori umbri del settore. Insieme a cinque imprese del territorio, il corso di laurea è stato premiato – secondo le motivazioni espresse da Coldiretti Giovani – per il suo carattere innovativo, che unisce (unico corso di laurea in Italia) due classi di laurea, quella in Scienze, culture e politiche della gastronomia e quella in Scienze del turismo, fondendo insieme lo studio dei prodotti agroalimentari nazionali e l’ospitalità turistica. Il corso Mico – ha sottolineato Coldiretti Giovani – ha inoltre dimostrato la capacità di dare vita a collaborazioni importanti con il mondo delle imprese agricole, come in occasione del festival annuale “In Italy”, nel corso dei seminari tenuti in Università, o nei viaggi-studio degli studenti o infine nelle sedi privilegiate per le attività di stage. Svoltasi a Terni, la cerimonia di premiazione ha visto la presenza, fra gli altri, dell’assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni e del presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati Filippo Gallinella. A ritirare il premio è stato il presidente del corso di laurea Mico, Giovanni Capecchi.